Francia elnökválasztás - A kínai elnök és a japán kormányfő gratulált Macronnak

Hszi üzenetében azt írta, hogy Párizs és Peking "osztozik a felelősségben a békéért és a világ fejlődéséért". "Kína kész együttműködni Franciaországgal a kétoldalú stratégiai partnerség egy magasabb szintre emelésében. Mint az ENSZ Biztonsági Tanácsának állandó tagjai különös felelősséggel tartoznak a világnak."



A Kínai Kommunista Párt angol nyelvű lapja, a The Global Times szerkesztőségi cikkben üdvözölte Macron győzelmét, és úgy ítélte meg, hogy neki sikerült legyőznie a populizmust, ellentétben azzal, hogy az Egyesült Államokban tavaly ősszel Donald Trump győzött az elnökválasztáson. "Talán még korai arra következtetni, hogy a populizmus leáldozóban van a nemzetközi politikában, de néhány év múlva, amikor majd visszatekintünk erre a választásra, akkor úgy ítélhetjük majd meg, hogy Franciaország bölcsen döntött az emberi civilizáció szempontjából, amikor egy kritikus pillanatban az előrehaladáshoz járult hozzá, és nem a hátralépéshez" - írta a The Global Times.



Pekingnek és Párizsnak jó volt a viszonya a most leköszönő Francois Hollande elnök hivatali ideje alatt is, eltérően a Hollande-ot megelőző Nicolas Sarkozy mandátumával. Sarkozy azzal váltotta ki Peking haragját, hogy találkozott a dalai lámával, Tibet vallási vezetőjével.



Abe Sindzó gratuláló üzenetében azt írta, hogy Macron győzelme a protekcionizmussal szemben "jelképes", és jó az Európai Unió számára. A japán kormányfő is azt írta: szívesen működik együtt Macronnal a világ problémáinak megoldásán.



A szavazatok csaknem száz százalékának összeszámlálása alapján Macron a voksok 66,06 százalékát szerezte meg a francia belügyminisztérium hajnali közlése szerint, ellenfele Marine Le Pen pedig a 33,94 százalékát.