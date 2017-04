Francia elnökválasztás: eltérő elképzeléseik vannak a jelölteknek a migrációról

Az elnökválasztás vasárnapi első fordulójában Emmanuel Macron független, centrista politikus végzett az első helyen a voksok 23,75 százalékával, Marine Le Pen, a radikális jobboldali Nemzeti Front jelöltje lett a második a szavazatok 21,53 százalékával, ők jutottak a két hét múlva rendezendő második fordulóba.



Kovács István kiemelte: a választáson induló minden releváns jelölt egyetértett abban, hogy a bevándorlás kérdésében változásra van szükség, ugyanakkor Franciaország olyan liberális álláspontot foglalt el korábban a bevándorláspolitikában, "amiből most nehéz visszakozni".



Hozzátette: Franciaországban "egymást érték a merényletek az elmúlt időszakban", és ez rányomta a bélyegét a kampányra is. Ugyanakkor kérdésesnek nevezte, hogy a jelöltek ígéreteikből mit valósítanának meg, ha megnyerik a választást.



Macron és Le Pen elképzelései merőben eltérnek egymástól: míg Le Pen tradicionálisan bevándorlásellenes, addig Macron "egyfajta progresszív vonalat" visz, azaz a bevándorláspolitika uniós szintű harmonizálására törekszik. Kifejtette: Macront a kampány és a kampány alatti események "nyomták" a rendpárti irányba, Le Pen esetében viszont nem kétséges, hogy őszinte meggyőződésből rendpárti és bevándorlásellenes.



Franciaország megitta a levét a liberális bevándorláspolitkának, és ebből elege van a választóknak is, ugyanakkor nem látszik, hogy bármelyik jelölt hogyan tudna változtatni ezen a helyzeten - jegyezte meg Kovács István.