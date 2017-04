Francia elnökválasztás: nem lesz több tévévita az elnökjelöltek között

Miután a francia elnökválasztás április 23-i első fordulója előtt a fő jelöltek fenntartásaiknak adtak hangot amiatt, hogy a francia köztévé a jelöltek megkérdezése nélkül a kampány utolsó előtti napjára tette a 11 elnökjelölt utolsó tévévitáját, a csatorna úgy döntött: nem változtat dátumot, hanem vita helyett inkább politikai műsort rendez, amelyben a jelölteket külön-külön kérdezik az újságírók, de a politikusok egymással nem fognak vitázni.



A France2 vezetősége múlt szerdán azt közölte, hogy az április 20-i dátumból semmiképp nem enged, de a műsor részleteiről egyelőre nem kívánt részletekkel szolgálni. A Le Monde című napilap hétfő délután úgy értesült, hogy vita biztosan nem lesz, és az sem biztos, hogy valamennyi jelölt részt vesz a műsorban. Három nappal az elnökjelöltek hetek óta tervezett utolsó összecsapása előtt, továbbra is rejtély, hogy lesz-e egyáltalán valamilyen politikai műsor a francia köztévén. Michel Field hírigazgató csak annyit közölt, hogy mindenképpen az elnökjelöltek lesznek az élő adás vendégei. A Le Monde szerint a hírszerkesztőség azonban egyre inkább úgy látja, hogy tarthatatlan a hírigazgató álláspontja, miután a főbb jelöltek sorra jelezik, hogy nem biztos a részvételük a műsorban. Ennek oka az, hogy az esélyesebb jelöltek nem kívánják megismételni a BFM és a CNews hírtelevíziók által április 4-én mind a 11 jelölt részvételével rendezett tévévitát, amelyben nem ők, hanem a felmérések szerint az öt százaléknál kisebb támogatottságú jelöltek emelkedtek ki.



A France2 ezért vita helyett inkább negyedórás beszélgetést javasol külön-külön mind a 11 jelölttel. A köztévé egyébként 2012-ben is hasonló műsort sugározott az első forduló előtt. A France2 javaslata szerint a politikai műsorban a programok lényegi pontjairól és a kormányzási módszerekről kérdeznék a jelölteket, akik egy szabadon választott témáról is beszélhetnének. A kisebb jelöltekhez hasonlóan a szocialista Benoit Hamon jelezte, hogy szívesen részt vesz a műsorban, és a favoritnak számító, független Emmanuel Macron is végül úgy döntött, hogy ez utóbbi műsorszerkezet elfogadja. A radikális baloldali Jean-Luc Mélenchon, aki az elmúlt héten két százalékkal megközelítette a favoritokat, és esélye lett bejutni a második fordulóba, attól tart, hogy nem lesz elég ideje a riválisoknak a műsorban elhangzó támadásaira válaszolni, ezért egyelőre bizonytalan a részvétele a műsorban. "Mindenfajta egyeztetés nélkül tűzték ki (a műsort)" - mondta vasárnap Manuel Bompard, Mélenchon kampányigazgatója.



Ugyanakkor azt is elárulta, hogy az elnökjelöltnek nincs más programja csütörtök estére, s a következő napokban dönt majd arról, hogy elfogadja-e a meghívást az élő adásba. A radikális jobboldali Nemzeti Front sem döntötte még el, hogy elnökük és államfőjelöltjük elmegy-e a műsorba. Marine Le Pen arra hivatkozik, hogy a tengerentúli francia megyékben már szombaton megkezdődik a szavazás, ami túl közeli dátum a tévéműsorhoz. Elemzők szerint azonban az előző szembesítés tíz riválisával nem vált a radikális jobboldali jelölt előnyére, ezért tartózkodik egy újabb televíziós megmérettetéstől. A konzervatív Francois Fillon pedig egyszerűen azt mondta, hogy amennyiben nem vesz részt a műsorban mind a 11 jelölt, az egésznek semmi értelme. Az sem titok, hogy a jobboldali politikus nem szeretné, ha az április 4-i műsorhoz hasonlóan a kisebb jelöltek a családtagjai tisztázatlan parlamenti foglalkoztatása miatt több millió néző előtt támadnák meg újra. A France2 azt ígéri, hogy a műsor nem a botrányokról, hanem a programokról fog szólni, de azt nem tudják garantálni, hogy valamelyik jelölt ne hozza szóba a többiek korrupciós ügyeit. A két forduló között május 3-án viszont biztos, hogy lesz tévévita, amelyet a két legnézettebb országos csatorna a közszolgálati France2 és a kereskedelmi TF1 közösen rendez.