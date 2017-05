Francia különleges erők tartózkodnak Szíriában

Az új francia kormány védelmi minisztere pénteken egyben azt is hangsúlyozta, hogy Párizs nem szándékozik szárazföldi csapatokat vezényelni az arab országba Rakka visszafoglalásához .



"Francia szárazföldi egységek nincsenek Szíriában" - mondta a miniszter az Europe 1 rádióban. "Egy dolog különleges erőket bevetni, amelyek pontos műveleteket hajtanak végre. Más dolog tömegesen odavezényelni csapatokat" - tette hozzá.



"Az elgondolás az - még az amerikaiak számára is -, hogy hatékonyabbá tegyük a jelenlegi állományt" - jelentette ki Sylvie Goulard, de a részletekre nem tért ki.



"Rakka az egyik cél, de vannak mások is" - tette hozzá a miniszter, aki stratégiai információk esetleges kiszivárogtatásának megelőzése céljából erről többet nem kívánt mondani.



Sajtóértesülések szerint Franciaország feltűnés nélkül veti be a különleges erőket, a szíriai kontingens létszámát néhány tucatnyira becsülik.



Az Egyesült Államok 900 katonai tanácsadót, különleges erők tagját, illetve haditengerészeti tüzérségi katonát vezényelt az arab ország északkeleti részébe.



Franciaország már korábban jelezte, hogy a térségben állomásoztatott vadászgépeivel "teljes mértékben kiveszi a részét" az Egyesült Államok által vezetett, az Iszlám Állam ellen harcoló nemzetközi szövetségből, és katonai tanácsadói, valamint tüzérei állomásoznak Irakban is.



A nemzetközi szövetség jelentős légi támogatást biztosít az IÁ ellen harcoló szárazföldi erőknek - az észak-iraki Moszul visszafoglalásáért harcoló iraki erőknek csakúgy, mint az IÁ de facto szíriai fővárosa, Rakka visszahódításért novemberben hadműveletet indító ellenzéki Demokratikus Szíriai Erők (SDF) arab-kurd szövetségnek.