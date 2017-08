Franciaország 430 millió eurós hitelt nyújt Iraknak

Franciaország 430 millió eurós hitelt nyújt 2017-ben Iraknak, amelynek költségvetése alaposan lecsökkent a dzsihadisták elleni harc és a kőolajár-zuhanás miatt - tájékoztatta szombaton a francia külügyminisztérium az AFP francia hírügynökséget.



Jean-Yves Le Drian francia külügyminiszter szombati bagdadi megbeszélésükön közölte Haider al-Abadi iraki kormányfővel, hogy az összeget az év vége előtt folyósítják.



"Franciaország a kezdetektől jelen volt az Iszlám Állam (IÁ) elleni csatákban, és jelen lesz a béke most kezdődő időszakában is" - hangsúlyozta Le Drian, akit elkísért Irakba Florence Parly védelmi miniszter is. A látogatás alatt a külügyminiszter átadta a kormányfőnek Emmanuel Macron francia elnök franciaországi látogatásra szóló meghívását is.



A költségvetési támogatás formájában nyújtott hitel célja az alapvető reformok támogatása és az ország pénzügyeinek rendbetétele. A világbanki kölcsönökhöz hasonlóan ennek a hitelnek is feltétele a közpénzek kezelésének és az állami cégek vezetésének hatékonyabbá tétele és az energiahatékonyság javítása.



Az IÁ a 2014-ben elfoglalt iraki területek 70 százakét mára elvesztette, kormányerők nemrég újra az ellenőrzésük alá vonták Moszult, az ország második legnagyobb városát, szombaton pedig az iraki erők bejelentették, hogy visszafoglalták Tell-Áfárt, az IÁ egyik utolsó iraki erősségét.



Több más ország is nyújtott már Iraknak költségvetési vagy beruházási támogatást. Közöttük van Németország 500 millió euróval (mintegy 150 milliárd fofrint). A 430 millió eurós (közel 130 milliárd forint) francia hitel jelentős erőfeszítést jelent a költségvetési megszorításokra kényszerülő Párizs számára.



Az iraki újjáépítés költségeit 700 és 1000 milliárd dollár (182, illetve 260 ezer milliárd forint) közötti összegre becsülik, a dzsihadisták által megszállt városok - közöttük Moszul - visszafoglalásáért vívott hosszú és heves harcok pusztítása miatt.



A visszafoglalt városokat először aknamentesíteni kell, majd helyre kell állítani a közszolgáltatásokat, hogy a harcok elől elmenekülők visszatérhessenek otthonukba. A 39 milliós országban 3,7 millióan váltak belső menekültekké. Az ENSZ adatai szerint összesen 11 millióan szorulnak humanitárius segélyre.



Az év végén Kuvaitban várhatóan donorkonferenciát szerveznek az iraki újjáépítés támogatására, s Bagdad ehhez a Nemzetközi Valutaalap (IMF) segítségét is kérte.



A szombaton bejelentett, 17 év futamidejű francia hitel kamatlába kedvezőbb a piaci kamatlábnál (6,75 százalék) - közölte egy nevének elhallgatását kérő francia diplomata, de a részletekre nem tért ki.