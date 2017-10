Furcsán viselkedik a berlini állatkert egyik óriáspandája

Némileg aggasztja a berlini állatkertet, hogy három hónappal az érkezése után is furcsán viselkedik a Kínától kölcsönkapott két óriáspanda egyike, a Meng Meng nevű nőstény.



Míg hím társa, Csiao Csing szemlátomást megszokta új környezetét és a rumlit maga körül, Meng Meng kifutójának csak kis részét használja, állandóan hátrafelé szalad, ügyetlenkedik, hátsóját a falnak és az üvegtábláknak nyomkodja.



Az állatkert és az általa megkérdezett szakértők nem találnak magyarázatot a nőstény szokatlan viselkedésére, de az állat jól eszik és alszik, ezért nem tartanak szükségesnek különleges intézkedéseket, egyelőre csak folytatják Meng Meng megfigyelését.



A panda csak nehezen szokja meg új környezetét, esetleg pubertáskori problémái vannak, talán a közönségnek produkálja magát ilyen furcsán - találgatták eddig az állatgondozók, akik eleinte még le is zárták a kifutó egy részét, hogy a látogatók ne zavarják a félénk állatot.



Német állatvédő szervezetek azonban határozottan tudni vélik a magyarázatot Meng Meng szokatlan viselkedésére. Szerintük az állat így fejezi ki, hogy szenved a fajának nem megfelelő életkörülményektől, a hasonló magatartászavarok gyakoriak fogságban élő állatoknál - mutatnak rá.



Az állatvédők szerint nem is szabadna fogságban szaporítani a veszélyeztetett állatokat vagy ha mégis, akkor a szükségleteiknek sokkal jobban megfelelő körülmények között.



A két panda júniusban érkezett Kínából Berlinbe, ahol 10 millió euróért (több mint három milliárd forintért) építettek nekik pandaházat. A ritka és közkedvelt állatokat százezrek keresték fel megérkezésük óta.