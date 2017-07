G20 - A közös nyilatkozat vázlatában már megállapodtak

10:30 - Megállapodtak az egy közös nyilatkozat vázlatában, csak a klímaváltozást illetően nincs még egyetértés



A hamburgi G20-csúcson megállapodtak szombaton az egy közös nyilatkozat vázlatában, csak a klímaváltozásra vonatkozó részt illetően nincs egyetértés - közölték európai uniós tisztségviselők, hozzátéve, hogy szerintük ebben a témában is lesz megállapodás már ezen a napon.



A klímaváltozással kapcsolatban azért van nézeteltérés, mert az Egyesült Államok ragaszkodik ahhoz, hogy legyen benne utalás a fosszilis energiahordozókra - mondta Egy meg nem nevezett tisztségviselő az mondta Reuters hírügynökség szerint,



Hozzátette, hogy a nyilatkozat tartalmazni fogja "a protekcionizmus elleni küzdelem melletti elkötelezettséget".



A dpa hírügynökség azt jelentette, hogy a részvevők tettek némi engedményt Donald Trump amerikai elnöknek a nyilatkozat szövegében való megállapodás érdekében, így elismerték, hogy a kereskedelmet védő bizonyos intézkedésekre szükség lehet.



9:12 - Szakértő: nem valószínű a közös nyilatkozat



Frank Tibor Amerika-szakértő szerint nem valószínű, hogy egy közös egyetértő zárónyilatkozatot fogadnak el majd az országok Hamburgban, ahol a világ 19 legnagyobb fejlett és felzárkózó gazdaságát, valamint az Európai Uniót összefogó G20 csoport csúcstalálkozóját tartották.



Frank Tibor az M1 aktuális csatorna szombati műsorában azt mondta, hogy a záródokumentum aláírásához mind a 20 ország egyetértése lenne szükséges, ami szerinte nem lesz meg. Angela Merkel német kancellár is olyan jelzéseket adott, hogy nehéz tárgyalásokat folytattak.



Megjegyezte azt is, hogy ennek az a nagyon rossz üzenete lenne a világnak, hogy a vezető gazdasági hatalmak nem tudnak megállapodni.



Kitért arra is, hogy amerikai-orosz elnöki találkozóra is sor került a G20 csúcson. A két nagyhatalom számára sok nemzetközileg fontos probléma van, a jó viszony kialakítása kedvező. Kérdésnek nevezte, hogy ez a két nagyhatalom döntené el a világ sorsát, mivel sok új tényező között Kína és az EU is ott van. Ugyanakkor jelezte, hogy az amerikai-orosz együttműködésnek széles kihatása van.