G20: megkezdődött a tiltakozó felvonulás, folyik a romeltakarítás

A "Határtalan szolidaritás G20 helyett" jelmondatú menetet Jan van Aken, a német szövetségi parlament alsóházának (Bundestag) a Baloldali Párthoz (Die Linke) tartozó képviselője vezeti, aki a demonstrációt a rendőrségen bejelentette. A tiltakozás mindenekelőtt a szegénység, a háború és a menekülés kiváltó okai ellen irányul.Andy Grote, hamburgi szociáldemokrata szenátor felhívta van Akent, biztosítsa, hogy a tüntetés békésen folyjék le. A hamburgi politikus a békés demonstrálókat is arra szólította fel, hogy egyértelműen határolódjanak el az erőszakcselekményektől.A rendőrség attól tart, hogy a szombati tüntetésen megismétlődhetnek az előző két napon tapasztalt súlyos kilengések.A szombatra meghirdetett tüntetést elsősorban baloldali csoportok és békeaktivisták támogatják, de csatlakoztak hozzájuk autonómok és baloldali radikálisok is. A tüntetés a tervek szerint késő délután, 16-18 óra között a Millerntorplatzon fejeződik be. A záró nagygyűlésen beszédet mond Bill de Blasio New York-i polgármester. A hatóságok mintegy 100 ezer résztvevőre számítanak.Hamburg Schanzenviertel negyedében közben gyorsan haladnak a romeltakarítási munkálatok a minden eddigi G20-csúcson tapasztalt erőszakon túltevő péntek esti összecsapások után. A rendőrség péntek este nagy erőkkel vonult fel a több száz randalírozó szélsőséges ellen, vízágyúkat és könnygázt vetett be, az égő barikádokat páncélozott szállító járművekkel zúzta szét. Éjjelre lecsillapodott a helyzet a hanzavárosban, bár a hajnali órákban elszigetelten előfordult, hogy üvegekkel dobáltak rendőrautókat. A hamburgi áruházak és üzletek nagy része szombaton zárva maradt, az üzletvezetők az intézkedést dolgozóik védelmével indokolták.A kilengések után a belváros súlyos pusztítások nyomait viseli. Az utcákon széttört kerékpárok, felborított szemeteskukák, kövek és a megrongált üzletek kivert ablakainak cserepei hevertek, a levegőben égő műanyag bűze terjengett.Az összecsapásokban a rendőrség adatai szerint 213 rendőr sérült meg, szombatra virradóra 43 tüntetőt állítottak elő, és 96-ot vettek őrizetbe. A globalizáció- és G20-ellenes hamburgi tüntetések kezdete, június 22. óta a rendőrség eddig összesen 143 embert állított elő, és 122-t vett őrizetbe. Arról sem a rendőrségnek, sem a tűzoltóságnak nincsenek adatai, hogy a tüntetők közül hányan sérültek meg.A német rendőrség erősítésére 215 osztrák rendőr érkezett Hamburgba, köztük 20 fő a Cobra és 74 fő a WEGA különleges alakulatokból, valamint határőrök Burgenlandból és Karintiából.Szombatra virradóra eszkalálódott a helyzet a németországi Hamburg Schanzenviertel városrészében, a rendőrség nagy erőkkel vonult fel a G20 csoport csúcstalálkozójával szemben erőszakosan tüntetők ellen, akik barikádokat gyújtottak fel és fosztogattak.Televíziós felvételek tanúsága szerint a hatóságok páncélozott járművekkel tolták félre a szélsőbaloldali aktivisták által emelt, égő barikádokat, a környező házakat átvizsgálták, miközben a városnegyed felett két, fényszórókkal felszerelt helikopter körözött. Értesülések szerint a tiltakozók által sokáig blokkolt egyik kereszteződést kiürítették, vízágyúkat és könnygázt is bevetettek. Több randalírozó aktivista a szóban forgó kerület mellékutcáiban tűnt el a helyszínről, később pedig ismét több százan gyülekeztek a városi gyorsvasút egyik közeli megállójában.A rendőrség a Facebookon keresztül felszólította a békés demonstrálókat, hogy láthatóan határolódjanak el az erőszakos tüntetőktől és hagyják el a környéket.Timo Zill rendőrségi szóvivő szerint a német hatóságok eddig erőgyűjtés miatt kivártak, ráadásul az embereik biztonságát is figyelembe kellett venniük, hiszen az aktivisták utcaköveket és Molotov-koktélokat gyűjtöttek a házak tetején. "Még soha nem tapasztaltunk ilyen mértékű gyűlöletet és erőszakot" - fogalmazott Zill a Bild című lap online kiadásában.Zill az N24 hírtelevíziónak azt mondta: mintegy 100 embert őrizetbe vettek, és néhányuk ellen letartóztatási parancsot is kiadtak, ők most vizsgálati fogságban vannak.A rendőrség a Twitteren a kora hajnali órákban azt közölte, hogy kezd megnyugodni a helyzet, bár Schanzenviertelből még mindig érkeznek jelentések kisebb csoportok randalírozásáról.Péntek esti helyszíni beszámolók szerint a tanácskozás helyszíne körüli városrészekben a békés demonstrálók és nézelődők között elvegyülő szélsőbaloldali aktivisták kövekkel, palackokkal dobálták és tűzijáték-rakétákkal támadták a rendőröket, épületek felújításához használt állványokból és hulladékból barikádokat emeltek és gyújtogattak.A rendőrség összesítése szerint a két napja tartó zavargásokban 197 rendőr sebesült meg. Egyelőre nem tudni, hány aktivista sérült meg a zavargásokban. A tűzoltóság szóvivője elmondta: a tüntetők saját mentőorvosokkal rendelkeznek, így sok esetben nem szorulnak a hatóságok segítségére.A csúcstalálkozó biztosítására mintegy 20 ezer rendőrt vontak össze Hamburgban más német tartományokból és külföldről. A német egységek munkáját osztrák rendőrök mellett hollandok is támogatják, de a súlyos zavargások miatt pénteken további erősítést kértek.Valóságos ostromállapot volt pénteken Hamburgban a húsz legfejlettebb ország (G20) csúcstalálkozójának megnyitásakor, a tüntetők és a rendőrök közötti összecsapásban 160 rendőr megsebesült.Tüntetők ezrei vonultak az utcákra, hogy megakadályozzák a küldötteket abban, hogy eljussanak a találkozó színhelyére. A rendzavarásról felgyújtott autók - közöttük több rendőrségi jármű - és a város felett gomolygó füstfelhők tanúskodtak.A Donald Trump amerikai elnök elleni tiltakozások olyan hevesek voltak, hogy felesége, Melania nem tudott eljutni az állami vezetők házastársai számára rendezett programokra, mert a rendőrség úgy ítélte meg, hogy túl veszélyes elhagynia a házat. A rendőrök több mint 80 tiltakozót vonszoltak el az Outer Alster tó közelében lévő útról, amely Trump elnök egyik lehetséges útvonala volt.Kora este a tiltakozók az Elbphilharmonie épülete felé vonultak, hogy megzavarják a 20 ország vezetőinek a város új koncertpalotájában tervezett esti programját, és megpróbáltak behatolni a tüntetők elől lezárt területre.A rendőrség szerint mintegy 6000 ember próbált meg behatolni az övezetbe, közülük legalább ezren álarcon viseltek. A német törvények értelmében a tüntetőknek tilos elfedni az arcukat.A rendőrség vízágyúkat vetett be, hogy visszaszorítsa a tömeget, míg a tiltakozók gépkocsikat gyújtottak fel, palackokkal és kövekkel dobálták a rendőröket. A jelek szerint az esti rendezvény a tervek szerint megkezdődött, Angela Merkel kancellár és több vezető megérkezett a helyszínre, köztük Donald Trump amerikai elnök és felesége is - írta a dpa német hírügynökség.A hangverseny kezdete előtt a Greenpeace környezetvédelmi szervezet mintegy 15 hajója közelítette meg a koncertpalotát a kikötő irányából. A tiltakozók elől elzárt területhez érve a hajók felgyorsítottak, mintegy kétszáz tüntető a vízbe ugrott.Napközben Altona kerületben a tüntetők Molotov-koktéllal dobáltak meg egy rendőrőrsöt és a közeli pályaudvart, valamint rendőrségi autókat gyújtottak fel.Tizenegy tüntető súlyosan megsérült, amikor a város Bahrenfeld kerületében megpróbáltak áthatolni egy kerítésen. A négy méter magas kerítés a súlyuk alatt összeomlott, és maga alá temette őket.A rendőrség közlése szerint húsz tiltakozó rátámadt a biztonsági őrökre a Park Hyatt szállodában, ahol Vlagyimir Putyin orosz, Mun Dzse In dél-koreai elnök, valamint MalcolmTurnbull ausztrál kormányfő szállása van.A rendőrségi helikopterekre jelzőrakétákat lőttek ki, az egyik kis híján eltalálta a helikoptert - közölte a rendőrség, amely szerint tüntetők betörték a mongol konzulátus ablakait és kiszúrták a kanadai küldöttség egyik gépkocsijának abroncsait.Angela Merkel elítélte és elfogadhatatlannak nevezte az erőszakot. Hozzátette: megérti a békés tüntetéseket, de az erőszakos tiltakozások emberéleteket veszélyeztetnek.Mintegy 20 ezer rendőrt vezényeltek a kikötővárosba a rend fenntartására az ország minden részéből. A hamburgi rendőrség pénteken további erősítést kért, hogy kordában tudja tartani az erőszakot. Estére több mint 850 rendőrt tartott Hamburg felé öt szövetségi államból.Az összecsapásokban 160 rendőr sebesült meg könnyebben és 70 tüntetőt vettek őrizetbe.A tüntetések miatt nagy fennakadások voltak a tömegközlekedésben, a rendőrség Twitter-üzenetekben szólította fel a lakosokat, hogy ne közlekedjenek autóval a városközpontban.Wolfgang Schauble német pénzügyminiszter biztonsági okokból nem tudott megjelenni a találkozó keretében a városközpontban tartott egyik rendezvényen - közölték a szervezők.Szombatra mintegy 100 ezer globalizáció-ellenes tüntetőt várnak a hamburgi Deichtorplatzra.Tovább folytatódtak a zavargások a németországi Hamburgban pénteken, a G20 csoport csúcstalálkozójának kezdetén.Sajtóértesülés szerint, elismerve, hogy alábecsülte a Húszak találkozója ellen szervezett megmozdulások veszélyességét.A belvárosban pedig az Alster folyó partján tüntetők blokád alá vettek egy utcát, amelyszállása és a találkozó helyszíne között húzódik., mert az utca az amerikai elnök egyik lehetséges útvonalának része. Donald Trumpnak és kíséretének végül egy hosszabb útvonalon, a belvárost megkerülve kellett eljutnia a tanácskozásra., amelyet a vásárvároshoz vezető egyik utcán alakítottak ki az úttestet elfoglaló tüntetők. Délelőtt Hamburg belvárosában számos további ponton is erőszakos akciók történtek, globalizációellenes, szélsőbaloldali demonstrálók rendőröket támadtak meg, kirakatokat törtek be és gyújtogattak., és nem sokkal találtak mellé. Délig legkevesebb 28 rendőr sebesült meg a zavargásokban.Fennakadást ugyan nem sikerült elérniük, valamennyi delegáció rendben elért a helyszínre, de a csúcstalálkozó egyik kísérőrendezvényét ellehetetlenítették; Wolfgang Schäuble német pénzügyminiszter biztonsági okokra hivatkozva lemondta részvételét a G20 Global-Classroom (G20 globális osztályterem) nevű kezdeményezés pénteki fórumán, amelyen diákokkal beszélgetett volna.más tartományokból és külföldről. Azonban pénteken, a zavargásokkal eltelt éjszaka után a tartományi rangú Hansa-város rendőrsége sürgősen további segítséget kért, arra hivatkozva, hogy alábecsülte a helyzetet - jelentette hírportálján a Die Welt című lap.Helyszíni jelentések szerint először a rendőrök kezdtek erőszakot alkalmazni.a fekete blokk aktivistái és a rohamrendőrök a város számos pontján összecsaptak. Az adatok reggeli összesítése alapján 111 rendőr megsebesült, 29 tüntetőt előállítottak, 15-öt őrizetbe vettek. A megsebesült tüntetők számát nem tartalmazza a rendőrségi statisztika.Többtucatnyian megsérültek csütörtökön Hamburgban a rendőrök és szélsőbaloldali tüntetők összecsapásában, a G20 csoport csúcstalálkozójának előestéjén, péntek reggel pedig újabb megmozdulás kezdődött.A hatóságok adatai szerint összesenelnevezésű tüntetés szervezői úgy tudják:Pontos számukat egyelőre nem tudni. A szervezők közölték azt is, hogy legalább 10 embert őrizetbe vettek.A hatóságok szerint, ennek ellenére a helyzet valamelyest nyugodtabbá vált. Emellett Hamburg-szerte anyagi károkról érkeztek bejelentések - tette hozzá a rendőrség a Twitteren.

, ami átmeneti vakságot és szemsérülést okozott náluk.Az "Állítsd meg a G20-at - Színezd ki a vörös zónát" nevű csoport egyik tagja azt mondta, az a céljuk, hogy behatoljanak a legszigorúbban őrzött biztonsági zónába. A Landungsbrückent mintegy 1000, lila-fehér ruhát viselő tiltakozó foglalta el, a rendőrség gumibotokkal lépett fel ellenük. A Berlini kapunál pedig mintegy 200 tüntető csapott össze a rendőrökkel.

Az a célunk, hogy érezhetően megzavarjuk a csúcstalálkozó menetét, és megtörjük azt a hatalomfitogtatást, melyet a csúcs jelent

- mondta a csoport egyik képviselője, aki nyíltan bevallotta, hogy "nyilvános és nagyszabású szabálysértésre" készülnek, amelyet ők indokolt polgári elégedetlenségnek tartanak.A rendőrök szerint a 12 ezer tüntető között mintegy ezren voltak a maszkot viselő aktivisták.más német tartományokból és külföldről. Ez az eddigi legnagyobb szabású rendőri művelet az elővárosokkal együtt több mint ötmillió lakosú észak-németországi kikötővárosban.