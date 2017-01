Gázolásos merénylet Jeruzsálemben: négyen meghaltak

Négy katona meghalt és legkevesebb tízen megsérültek vasárnap Jeruzsálemben egy gázolásos merényletben - jelentette az izraeli média a rendőrség tájékoztatása alapján.



Egy teherautó egy autóbuszról leszálló katonák közé hajtott az Armon Hanacív nevű lakónegyedben, egy kilátóhely közelében. A palesztin sofőrt a helyszínen lelőtték.



A kórházi jelentések szerint négy sebesült súlyos, illetve életveszélyes állapotban van. Több elgázolt katona a teherautó alá szorult, őket a tűzoltók segítségével szabadították ki. A négy halott közül hárman katonanők.



A katonák kiránduláson vettek részt, a magaslaton épült kilátóhelyen az óvárost készültek megszemlélni. A merénylőt egy idegenvezető lőtte le, akit a jármű szintén elgázolt, de csak könnyebben sebesült meg, majd lábra állt és tüzelt - közölte a tízes tévécsatorna. A katonák is lőttek a sofőrülés irányában. A merénylő a helyszínen meghalt.



A szemtanúk szerint kétségtelenül szándékos gázolás, és nem baleset történt. A teherautó először a katonák közé hajtott, majd a gázolás után hátrafelé is megindult, hogy minél több, és minél súlyosabb sérülést okozzon a kiránduló katonáknak - a mintegy másfél percig tartó merényletet a kilátóhely biztonsági kamerája is rögzítette.



A merénylő Kelet-Jeruzsálemben, a Dzsabel Mukaber nevű lakónegyedben élő, húszas évei végén járó, palesztin fiatalember. A Hamász üdvözölte a terrorakciót, de nem jelentkezett annak elkövetőjeként.