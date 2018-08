Genovai hídomlás: 42-re nőtt az áldozatok száma, keresik a tragédia felelőseit - videók, fotók

A beomlott olasz híd üzemeltetőjét vádolták, valamint az Európai Unió költségvetési megszorításait említették a keddi genovai tragédia felelőseit kereső olasz politikusok. A genovai főügyész szerint egyértelmű, hogy nem "véletlen baleset" történt.



Az Atlantia infrastruktúra-fejlesztő csoport tagjaként működő Autostrade (ASPI) szerdán kiadott nyilatkozatában ugyanakkor hangsúlyozta, hogy rendszeres és mindenre kiterjedő, alapos vizsgálatokat folytatott a híd szerkezeti állapotának ellenőrzésére, és ezek mindeddig megnyugtató eredménnyel szolgáltak.



Francesco Cozzi genovai főügyész szerdán újságíróknak elmondta: a nyomozás során elsősorban az 51 éve épült híd karbantartását és terveit vizsgálják majd. Cozzi hozzátette: nem tudja, hogy terhel-e bárkit törvényes felelősség a tragédia miatt, de abban biztos, hogy nem "véletlen baleset " történt. A híddal kapcsolatban senki sem tett panaszt az elmúlt években - mutatott rá -, de a nyomozás a híddal kapcsolatos korábbi dokumentációkra is kiterjed. Hangsúlyozta: ha az ügyészségnek tudomása lett volna a híd biztonságát illetően felmerülő bárminemű kételyről, munkatársai - mint fogalmazott - nem autóztak volna keresztül rajta havi húsz alkalommal maguk is.



Danilo Toninelli olasz közlekedési miniszter ugyanakkor arról számolt be, hogy már folyamatban volt egy 20 millió eurós (6,5 milliárd forint) pályázati kiírás arra, hogy jelentős biztonsági fejlesztéseket végezzenek a hídon.



Az ASPI az után adta ki közleményét, hogy Toninelli a Facebookon közzétett bejegyzésében a híd fenntartóinak lemondását követelte, továbbá kezdeményezte, hogy a közútkezelőt fosszák meg koncessziós jogától. A miniszter ezen felül 150 millió euróig (48,69 milliárd forint) terjedő büntetés kiszabását javasolta a cégre vonatkozóan, és kötelezné az üzemeltetőt a híd újjáépítési költségeinek fedezésére.



A közlekedési miniszter a korábbi olasz kormányzatokat is megvádolta, mégpedig azzal, hogy politikai hozzájárulásért cserébe szemet hunytak az autópályák biztonsága felett.

Luigi Di Maio, az Öt Csillag Mozgalom (M5S) nevű kormánypárt vezetője ugyancsak az ASPI-t tette felelőssé a tragédia miatt, Matteo Salvini olasz belügyminiszter pedig szintén a cég engedélyeinek megvonását indítványozta.



Az ASPI közleményében kiemelte: a híd karbantartási programját a rendszeres ellenőrzések alapján határozták meg, és ezt a közlekedési minisztérium is jóváhagyta.



Salvini az EU Olaszországra kirótt megszorításait is hibáztatta a tragédiáért, és ígéretet tett rá: a jövőben nem hagyja majd, hogy az EU költségvetési megszorító előírásai miatt szenvedjen csorbát az ország biztonsága.



Az olasz állami rádió jelentése szerint az M5S képviselői 2013-ban megkérdőjelezték egy nagyszabású és költséges infrastruktúra-ellenőrzési program szükségességét, pazarlónak tartva az intézkedést. A keddi tragédia után azonban az erre vonatkozó bejegyzést eltávolították a párt weboldaláról.



A hídomlás halálos áldozatainak száma szerdán negyvenkettőre nőtt, de a helyszínen még mindig folyik az eltűntek keresése - közölte Cozzi szerdán a RAI közszolgálati televízióval.



Ferenc pápa a római Szent Péter téren összegyűlt több ezer hívővel együtt imádkozott a tragédia áldozataiért és hozzátartozóikért. A katolikus egyházfő elmondta: lélekben az áldozatokkal, a sérültekkel és családjaikkal, valamint azzal a több száz emberrel van, akik a történtek következtében otthonaik elhagyására kényszerültek.



A tragédia az A10-es autópálya Morandi nevű hídjával történt, amely a francia határ közelében van, és üdülőhelyekhez is vezet.



Az áldozatok között két román, két albán és három francia állampolgár is van.



Egy román állampolgárságú halálos áldozata is van a genovai hídomlásnak - közölte szerdán a román külügyminisztérium.



A tárca közleménye szerint a torinói román konzulátus mobil egysége utazott a helyszínre, hogy konzuli segítséget nyújtson a szerencsétlenség esetleges román áldozatainak. Az azonosítás során derült ki, hogy a halálos áldozatok egyike román állampolgár.



A Genova közelében leszakadt híd üzemeltetőinek lemondását követelte Danilo Toninelli olasz közlekedési miniszter szerdai dühös hangvételű Facebook-üzenetében.





"Az Autostrade per l'Italia nem tudott eleget tenni szerződéses kötelezettségének az infrastruktúra kezelésére vonatkozóan" - nyilatkozta később a RAI 1 közszolgálati televíziónak.



A miniszter közölte: kezdeményezi, hogy a közútkezelőt fosszák meg koncessziós jogától.



A Politico értesülései szerint azonban Toninelli pártjára, az Öt Csillag Mozgalomra is kritikák össztüze zúdult a tragédia miatt, mert a párt, más beruházások mellett, a leomlott Morandi-hidat is azok közé sorolta, amelyeknek az előirányzott karbantartását csak abban az esetben végzik el, ha a haszon több, mint a vele járó költségek.



Az Öt Csillag oldalán a híddal kapcsolatos aggodalmakat dajkamesének nevezték; ezt a kijelentést azóta eltávolították.



A belügyminiszter Matteo Salvini, a jobboldali Északi Liga vezetője úgy nyilatkozott, hogy az országban számos iskola, kórház és autópálya szorul felújításra, és hozzátette, hogy ezeket a munkálatokat az európai költségvetési korlátozások eddig megakadályozták.



"A következő költségvetési tervnek az olaszok biztonságát kell első helyre tennie, költségvetési korlátozások csak ezután jöhetnek" - idézi Salvinit a Politico.



Kedd délben leszakadt Genovában egy autópályahíd középső, 80 méter hosszú szakasza, a hatóságok szerint 30-35 személygépkocsi és három teherautó zuhanhatott a 45 méteres mélységbe



A tragédia az A10-es autópálya Morandi nevű hídjával történt, amely a francia határ közelében van, és üdülőhelyekhez is vezet. Több szemtanú elmondása szerint az omlás előtt villám csapott a hídba, de ezt hivatalos forrás nem erősítette meg.



A Morandi híd állapotával kapcsolatban ellentmondásos információk kerültek a híradásokba szerdára virradóra. Az AFP hírügynökség úgy tudja, hogy már megépítésétől kezdve szerkezeti problémák voltak a híddal, rendszeresen ki kellett javítani rajta a repedéseket és az elmálló betont. A híd fenntartója, az Autostrade (ASPI) cég szerint viszont a tragédia teljesen váratlanul következett be, semmi jel sem utalt arra, hogy a híd veszélyes, ráadásul folyamatosan ellenőrizték az állapotát.



A politikusok a tragédia felelőseinek megbüntetését követelik. Edoardo Rixi, az infrastruktúráért felelős miniszterhelyettes az ANSA olasz hírügynökségnek nyilatkozva azt mondta: szerinte az egész hidat el kell majd bontani, ami súlyos közlekedési problémát fog okozni.



Több száz katasztrófamentő egész éjjel kutatott esetleges túlélők után a genovai hídomlás helyszínén, és csütörtökön napközben is folytatják a munkát. A rendőrökkel és mentőkkel együtt mintegy ezren dolgoznak ott.



Olasz belügyminisztériumi források éjszaka közölték, hogy a halálos áldozatok biztos száma 31, ötöt közülük még nem tudtak azonosítani. Korábban a tűzoltók legkevesebb 35 halottról beszéltek. Tizenhat sérültet ápolnak, tizenketten súlyos állapotban vannak.



A Morandi híd állapotával kapcsolatban ellentmondásos információk kerültek a híradásokba. Az AFP hírügynökség úgy tudja, hogy már megépítésétől kezdve szerkezeti problémák voltak a híddal, rendszeresen ki kellett javítani rajta a repedéseket és az elmálló betont. A híd fenntartója, az Autostrade (ASPI) cég szerint viszont a tragédia teljesen váratlanul következett be, semmi jel sem utalt arra, hogy a híd veszélyes, ráadásul folyamatosan ellenőrizték az állapotát, nem csak úgy, ahogy a törvény előírja.



A politikusok a tragédia felelőseinek megbüntetését követelik. Edoardo Rixi, az infrastruktúráért felelő miniszterhelyettes az ANSA olasz hírügynökség nyilatkozva azt mondta: szerinte az egész hidat el kell majd bontani, ami súlyos közlekedési problémát fog okozni.



A híd egy patakot és ipari területet ível át, zömmel raktárépületekre zuhant leszakadt darabja. Egyelőre úgy tudni, hogy a kát szenvedett épületekben senki sem sérült meg.

A híd fenntartója, az Autostrade (ASPI) cég közlése szerint a tragédia tejesen váratlan volt, semmi jel sem utalt arra, hogy a híd veszélyes, ráadásul állapotát állandóan ellenőrizték, gyakrabban, mint amennyit a törvény előír.



"Ennyire fontos híddal Európában évtizedek óta nem történt ilyen súlyos tragédia. Elfogadhatatlan, hogy egy ilyen forgalmas hidat úgy építsenek meg, hogy ilyen omlás történhet. A híd középső szakasza szakadt le" - mondta kedd délután Edoardo Rixi olasz közlekedésügyi miniszter a tragédia helyszínén a Skyews24 tévének.



Emmanuel Macron francia elnök - aki jelenleg Franciaország déli részén lévő elnöki rezidenciában tartózkodik - már kedden koradélután telefonon beszélt Giuseppe Conti olasz kormányfővel, Twitter-üzenetben felajánlotta országa segítségét a mentésben, továbbá részvétét nyilvánította az áldozatok hozzátartozóinak. Részvétét tolmácsolta az áldozatok hozzátartozóinak, illetve az olasz vezetőknek Angela Merkel német kancellár és Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke is.



Részvéttáviratot küldött Áder János köztársasági elnök is Sergio Mattarella olasz államfőnek a Genovánál történt katasztrófa miatt.



Giuseppe Conte olasz miniszterelnök közölte, hogy még Genovába utazik. Elisabetta Trenta védelmi miniszter felajánlotta a hadsereg segítségét a mentésben, amelyben kétszáz tűzoltó vesz részt.



A Morandi hidat 1967-ben avatták fel. Van ahol 90 méter magasan ível, két pillér közti legnagyobb távolsága 200 méter. Két éve elkezdték a híd felújítását. A hatóságok első feltételezése szerint szerkezeti gyengeség okozhatta a tragédiát. Az ASPI cég ugyanakkor közölte, hogy túl korai választ várni az okra.



KKM: nincs magyar érintettje a tragédiának az eddigi információk alapján



A jelenlegi információk alapján nincs magyar érintettje a genovai hídomlásnak - közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) kedd délután az MTI-vel, hangsúlyozva ugyanakkor, hogy még tartanak a mentési munkálatok az autópályán.



A közleményben azt írták: a milánói magyar főkonzulátus folyamatos kapcsolatban áll az illetékes olasz hatóságokkal és kórházakkal.



A főkonzulátus ügyeleti telefonvonalára magyar állampolgártól segélyhívás nem érkezett - tették hozzá.

Áder János részvéttáviratot küldött az olasz köztársasági elnöknek



Részvéttáviratot küldött kedden



Részvéttáviratot küldött kedden Áder János köztársasági elnök Sergio Mattarella olasz államfőnek a Genovánál történt katasztrófa miatt.

A Köztársasági Elnöki Hivatal által az MTI-hez eljuttatott levél szerint Áder János mély megrendüléssel értesült a tragédiáról, amely számos emberéletet követelt. Az államfő őszinte részvétét és együttérzését fejezte ki olasz kollégájának és az elhunytak hozzátartozóinak, a sérülteknek pedig mielőbbi felgyógyulást kívánt.





Az olasz rendőrség is közzétett egy felvételt:

Polizia di Stato on Twitter Violento nubifragio #Genova #crollo parte del viadotto Polcevera-Morandi Km 0,200 su autostrada A10 Uscita obbligatoria Genova aeroporto direzione Ventimiglia Uscita obbligatoria bivio A10 con A7 direzione Genova @StradeAnas @DPCgov @emergenzavvf @Viminale @ComunediGenova https://t.co/7YJINjFWRX



