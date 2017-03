˝Gondoskodni kell a külső határok védelméről˝

Gondoskodni kell az uniós külső határok védelméről, hogy a közösség megőrizhesse döntésképességét a migráció legális formáival és a menekültek befogadásával kapcsolatban - hangsúlyozta Joachim Gauck német államfő pénteken Berlinben Alexander Van der Bellen osztrák elnökkel folytatott megbeszélése után.



Joachim Gauck kiemelte, hogy Németország továbbra is az "európai megközelítést" képviseli és "innovatív megoldásokra" törekszik.



A "renacionalizálódás" közepette a menekültválság ügyében is azt kell előtérbe helyezni, ami összeköti tagállamokat, és nem azt, ami szétválasztja őket, és az EU-ból a "szolidaritás Európáját" kell felépíteni - mondta.



Ez vonatkozik a menekültválságra is, elengedhetetlen a külső határok ellenőrzése, hogy a közösséget "ne sodorják el" olyan helyzetek, amelyek azért alakulnak ki, mert tagjai nem tudnak időben közös döntésre jutni - fejtette ki Joachim Gauck.



Az osztrák államfő hangoztatta, hogy nem szabad "vak engedelmességgel térdre borulni" a nacionalizmus és a "kisállamiság" képviselői előtt, és szembe kell fordulni "Európa önkéntes összetöpörödése előtt".



A Brexit - a brit uniós tagság megszüntetése - "tragikusan hibás döntés", de sok európainak, főleg a fiataloknak felnyitotta a szemét. Felismerték, hogy "a jövőjükről van szó" - mondta Alexander Van der Bellen.



Kiemelte: tudja, milyen az, amikor nem lehet szabadon utazni, mert a hetvenes években a fallal körbevett Nyugat-Berlinben dolgozott. Ez is azt mutatja, hogy az EU a "szabadság garanciája".



Mint mondta, "a nemzeti szuverenitás illúzió", és nem csak a kisebb országoknak kell "összefogni szuverenitásukat", hiszen egy olyan nagy állam, mint Németország sem tudja egyedül mindenben érvényesíteni az érdekeit.



Az Európai Bizottság szerdán bemutatott Fehér Könyvében az EU jövőjéről felvázolt öt forgatókönyvről szólva Alexander Van der Bellen hangsúlyozta, hogy csak azt a két változatot szabad figyelembe venni, amely erősíti az egységet.



A tisztségéből egy ciklus után, március 18-án távozó Joachim Gauck - akinek az osztrák államfő volt az utolsó olyan vendége, akit katonai tiszteletadással fogadtak hivatalában, a berlini Bellevue kastélyban - megjegyezte, hogy az államfőként öt évig végzett munka nyomán számára sok minden "relativizálódott", és most már úgy látja, hogy az uniós integrációban a folyamatos előrehaladás helyett inkább lassításra, és az utóbbi évtizedek fejleményeinek "teremtő átgondolására" van szükség.