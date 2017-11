Gondozójára támadt egy tigris Oroszországban

A kalinyingrádi állatkertben egy tigris támadott meg a látogatók szeme láttára - számolt be róla a BBC News. Az állatkert tájékoztatása szerint a vasárnap történt balesetet az okozta, hogy a gondozónő, aki takarítani akart a ketrecben, megszegte a biztonsági szabályokat. Ugyanis a gondozók nem léphetnek be a szibériai tigris ketrecébe, amíg az állat is ott tartózkodik.



A baleset szemtanúi, a látogatók kiabálással, bedobált kövekkel és más tárgyakkal igyekeztek elvonni a ragadozó figyelmét, így a gondozónak sikerült kimenekülnie a ketrecből.



Az ügyben a rendőrség indított vizsgálatot - mondta el az állatkert szóvivője, Jekatyerina Mihajlova.



A szóvivő nem árult el részleteket a gondozónő sérüléseiről, de ahogy hangsúlyozta, az állapota stabil, nincs életveszélyben.



A Tájfun nevű 16 éves hímet továbbra is a ketrecében őrzik, egyedül van, nem engednek a közelébe senkit - fűzte hozzá megjegyezve, hogy az állat korábban sohasem volt agresszív az állatkerti dolgozókkal.



A Komszomolszkaja Pravda című napilap szerint a gondozónő már húsz éve dolgozik az állatkertben, nagy tapasztalattal rendelkezik.