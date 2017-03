Guatemalában őrizetbe vettek három tisztségviselőt a leánynevelő intézeti tűzvész miatt

Julia Barrera ügyészségi szóvivő hivatalosan is megerősítette a hírt, hogy emberölés, kiskorúakkal való rossz bánásmód és kötelességmulasztás gyanújával őrizetbe vették Carlos Rodas közjóléti minisztert, helyettesét, Anahí Kellert és Santos Torres nevelőintézeti igazgatót.



Jimmy Morales elnök néhány órával korábban jelentette be, hogy felmentette tisztségükből az ország gyermekjóléti intézményhálózatának vezetőit. A hétfőn őrizetbe vett illetékesek közül Rodas szombaton távozott posztjáról, Torrest még a tűzvész napján elbocsátották, Kellert pedig hétfőn menesztették.



Morales azt is elmondta, hogy kormánya az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda, az FBI segítségét kérte a fővárostól 25 kilométerre lévő, Virgen de la Asunción nevű nevelőintézetben múlt szerdán bekövetkezett tragédia okainak kivizsgálásában.



A latin-amerikai ország emberi jogi ügyésze kijelentette, hogy a felelősöket még a tűz napján fel kellett volna menteni hivatalukból. Jorge de León ügyész elmondta, hogy hivatala még a tűz előtt indítványozta egy bírónál a nevelőintézetben uralkodó állapotok kivizsgálását, kérésüket azonban elutasították.



A rendőrség első közlése szerint a tüzet az okozta, hogy a bentlakók egy csoportja matracokat gyújtott fel, tiltakozásul a túlzsúfolt intézményben őket érő erőszak és rossz bánásmód miatt. A hatóságok és szemtanúk beszámolója alapján péntekre kiderült, hogy a tűz egy 16 négyzetméteres szobában ütött ki, ahova a gondozók 52 lányt zártak össze, néhány órával azután, hogy egy rendbontás nyomán megszöktek az otthonból, de elfogták őket.



Jorge de León ügyész a múlt héten arról számolt be, hogy a kisebb lányok az intézet idősebb bentlakóinak állandó terrorja elől akartak megszökni. "Panaszkodtak a szűkös és rossz minőségű ételre is" - mondta.



Ügyészek közlése szerint a tragédia kapcsán azt is vizsgálják, hogy az állami nevelőotthon nem bocsátotta-e áruba a gyerekeket prostitúció céljából.