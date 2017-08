Gyanús drón miatt rendkívüli légi ellenőrzést tartottak a Vatikánnál

Az olasz és a vatikáni biztonsági erők rendkívüli ellenőrzést hajtottak végre szombat kora reggel a Vatikánváros és környéke feletti légtérben egy gyanús drón miatt - közölték az olasz hatóságok.



Szemtanúk szerint egy kis méretű drón többször is látható volt a Szent Péter tér és a Vatikánnal szomszédos római utcák felett.



A drón miatt azonnali terrorizmusellenes ellenőrzés lépett életbe: az olasz rendőrség, csendőrség, valamint a vatikáni biztonsági erők közösen fésülték át a területet, amelynek légterét helikopterrel is tüzetesen ellenőrizték. A drónt és az ezt üzemeltető embert nem találták meg.



A Vatikánváros feletti légtér repüléstilalmi övezetnek számít. Az olasz utcákon is tilos a drónok használata az Olaszországban 2015-től hatályos terrorizmus ellenes intézkedések értelmében.



Az Iszlám Állam (IÁ) terroristaszervezet az utóbbi napokban interneten közölt videókkal támadással fenyegette meg Róma városát, a Vatikánt és Ferenc pápát.



Christoph Graf, a svájci gárdisták parancsnoka úgy nyilatkozott, csak idő kérdése, és a Vatikán ellen is terrorista merényletet követhetnek el.



Az 1506-ban alapított 110 tagú pápai testőrség feladata a mindenkori egyházfő védelme. Ugyanezt szolgálja a 150 tagú vatikáni csendőrség is. Ferenc pápa eddig még egyetlen programját nem módosította esetleges terroristaveszély miatt, gyakori közszerepléseikor sem visel golyóálló mellényt, és nem engedi, hogy a biztonsági embernek közvetlen közelről védjék őt.



A biztonsági intézkedések kiterjednek a kereszténység jelképeinek számító Szent Péter-bazilikára és a többi római bazilikára is, amelyeknek környékét - mivel olasz területről van szó - az olasz fegyveres erők és csendőrség tartja ellenőrzés alatt. A Szent Péter tér felé vezető sugárutat 2015 óta lezárták a járműforgalom előtt.