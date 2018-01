Gyanús port és egy töltényt találtak a belga migrációs államtitkár irodájában

Gyanús port és egy töltényt tartalmazó borítékot találtak Theo Francken belga menekültügyi és migrációs államtitkár brüsszeli irodájában csütörtökön, mire a hatóságok lépfene-riadót rendeltek el és azonnal kiürítették az épületet - jelentette a helyi sajtó.



Az evakuálás után az épületet különleges szakértői egységek, illetve rendőrök és tűzoltók szállták meg, a fehér port laboratóriumban elemzik.



A Le Soir című belga napilap értesülései szerint lépfenével (antrax) fertőzött anyagra gyanakodtak.



A hatóságok elővigyázatosságból a közelben lévő kormányfői hivatalt is kiürítették. A két épület köré kordont állítottak fel.



Később az államtitkár szóvivője megerősítette a történtekről szóló sajtójelentéseket.



Brüsszelben az elmúlt hetekben kétszer is ezrek vonultak utcára Theo Francken lemondását követelve, miután az államtitkár bejelentette, annak dacára is folytatni fogják az elutasított szudáni menedékkérők kitoloncolását, hogy a korábban visszaküldött migránsok közül többen arról számoltak be, hogy hazájukban bántalmazták őket.



Az ügy a belga kormánykoalíció pártjai között is komoly feszültséget okozott, egyesek válságtól tartottak, miután a flamand nacionalista Új Flamand Szövetség (N-VA) elnöke leszögezte: pártja kilép a koalícióból, ha Theo Franckent lemondatják a vitatott intézkedés miatt. A négypárti szövetség azonban végül kiállt az államtitkár mellett, a kormányválság veszélye így - legalábbis egyelőre - elhárult.