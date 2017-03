Gyártórobot ölte meg a másik roboton dolgozó ellenőrt

A kárigényt már csak azért is nehéz lesz érvényesítenie, mert az Egyesült Államokban (ahogyan a világ legtöbb országában) nincsen kifejezetten robotokra alkalmazható munkavédelmi és büntetőjogi szabályozás. Az illetékes hatóságok szerint pedig problémás lesz az is, hogy mivel a baleset a gyártósor szerelése alatt történt, nem biztos, hogy az akkor fennálló körülményekért felelőssé tehetőek a robot készítői és programozói. Gyakori, hogy a robotok a szerelésükkor meglepően viselkednek, ilyenkor áll elő ugyanis a leggyakrabban olyan helyzet, amire nem is lehetett őket felkészíteni a készítésük és programozásuk során.

Öt észak-amerikai, robotikával foglalkozó céget perel egy amerikai férfi a felesége 2015-ös halála miatt - írja a qz.com . A nő gyártósorellenőrként dolgozott a Ventra Ionia Main nevű autóalkatrész-gyártó michigani üzemében, és éppen egy robotot szerelt, mikor egy másik gép bekapcsolt, és összezúzta a koponyáját.A gyártó állítja, hogy a robot soha korábban nem csinált ilyet. A biztonsági előírások szerint nem is lehetett volna bekacsolt állapotban lennie a gépnek a baleset idején. Érthetetlen számukra, hogy miért és hogyan léphetett működésbe a gép, és az sem világos, hogy miért nem működött az ilyen típusú esetek megelőzését szolgáló érzékelő, amely blokkolta volna a robot működését.A férj úgy gondolja, a felesége halálát a robot gyártói által készített biztonsági protokollok hibás működése okozta, ezért a protokollok és a robot készítőinek kell felelniük a dolgozó haláláért. A férj nem meghatározott összegű kártérítést követel a cégektől.