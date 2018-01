Gyász: elhunyt Fast Eddie Clark, a Motörhead egykori gitárosa

Meghalt Fast Eddie Clarke, a Motörhead egykori gitárosa. A zenész 67 éves korában szerdán Londonban hunyt el; halálával a Motörhead klasszikus felállásából immár senki sincs életben.



Az Edward Allan Clarke néven anyakönyvezett zenész haláláról a Motörhead közösségi oldala adott hírt csütörtökön. A heavy metál zenekar klasszikus felállásából, amely az első öt lemezt készítette, ő halt meg utoljára. 2015-ben hunyt el az énekes-basszusgitáros, Lemmy Kilmister és Philthy Animal Taylor dobos.



Eddie Clarke a hetvenes évek első felében Curtis Knight blues zenekarában játszott, amellyel két albumot is készített. A The Independent című brit napilap online kiadásában felidézte, hogy a hetvenes évek közepén találkozott Lemmy Kilmisterrel, majd 1976-ban csatlakozott a Motörheadhez. A legendás trió egészen 1982-ig zenélt együtt, ezalatt öt stúdiólemezt készített. A Motörhead című debütalbum 1977-ben, az Overkill és a Bomber 1979-ben, az Ace of Spades 1980-ban, az Iron Fist 1982-ben jelent meg.



Fast Eddie Clarke 1982-ben a Motörhead amerikai turnéján lépett ki a zenekarból, miután a hírek szerint elégedetlen volt az Iron Fist című albummal. Távozása után megalakította a Fastway elnevezésű együttest, amelyben az UFO korábbi basszusgitárosával, Pete Way-jel zenélt együtt. A Fastway összesen hét stúdiólemezt jelentetett meg, az utolsót 2011-ben, Dog Eat Dog címmel. 2014-ben blues szólóalbummal jelentkezett. Abban az évben Lemmy-vel és a Motörheaddel is újra fellépett egy birminghami koncerten, amelyen az Ace of Spades című dalt adták elő közösen.