Gyász! Meghalt a Harry Potter-filmek sztárja

Kilencvenegy éves korában meghalt Robert Hardy brit színész, akinek legismertebb szerepei közé tartozott a Harry Potter-filmek mágiaügyi miniszterének megformálása.



Családja szerint a csütörtökön elhunyt veterán színész "lenyűgöző életutat járt be: több mint hetven éven átívelő karrierje során maradandót alkotott a színpadon, a televízióban és a mozivásznon egyaránt".



Az 1925-ben született Hardy pályafutása elején Shakespeare-darabokban játszott Stratford-upon-Avonben. 1978 és 1990 között az All Creatures Great and Small című népszerű televíziós sorozat különc állatorvosát alakította.



Számos filmben és televíziós szériában játszotta Sir Winston Churchill néhai brit miniszterelnököt, köztük A sas felszáll és a Winston Churchill: The Wilderness Years című minisorozatokban, valamint Franklin D. Roosevelt néhai amerikai elnököt is megformálta brit, valamint francia televíziós sorozatokban.



A népszerű Harry Potter-filmekben Cornelius Oswald Caramel mágiaügyi miniszter figuráját keltette életre.



Családja szerint Hardy emellett lelkes nyelvész volt, rajongott a művészetért, a zenéért, az irodalomért és a történelemért, valamint kiválóan bánt a hosszúíjjal.