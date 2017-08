Gyász! Meghalt a komédia királya

A legendás komikus vasárnap hunyt el Las Vegas-i otthonában - közölte ügynöke nyomán a The Las Vegas Review-Journal újságírója, John Katsilometes.



A rendkívül sokoldalú művész, aki korának egyik legnagyobb komikus filmszínésze volt, rendezőként, forgatókönyvíróként, producerként, dalszerzőként is tevékenykedett, és filmes iskolájában olyan nagyságok tanultak, mint Steven Spielberg vagy John Lucas.



Jerry Lewis Newarkban született New Jerseyben 1926. március 16-án Joseph Levitch néven. Szülei orosz zsidók voltak. Már 15 éves korában dalokat írt. Első művészneve Joey Lewis volt, de hamar átváltoztatta Jerryre.



Komikusi karrierje a második világháború után kezdődött, amikor 1945-ben megismerkedett az énekes Dean Martinnal. Különböző szórakozóhelyeken adták elő műsoraikat, majd saját rádióműsoruk lett. A Paramount filmstúdió 1949-ben kínálta nekik az első filmszerepet. Első filmjük a My Friend Irma című mozi volt.



A következő években olyan alkotásokban szerepelt, mint a Déltengeri hercegnő, a Kutyaütő golfütők, a Művészpánik, a Kenyeres pajtások, a The Delicate Delinquent, a The Sad Sack és a Hármasikrek ajándéka. 1961-ben Morty S. Tashmant alakította a Szerencsétlen flótásban.



Később egyre kevesebb szerepet vállalt, majd 1980-ig eltűnt a képernyőkről, és csak a Hardly Workingben tért vissza. Játszott Martin Scorsese A komédia királya című 1982-ben bemutatott filmjében. 1995-ben feltűnt a Nevess, ha fáj!-ban. A 2000-es években egyre kevesebbet szerepet vállalt, legutóbb 2016-ban játszotta Nicolas Cage karakterének apját a Bizalomban, és Las Vegasban is fellépett még, ahol 1949-től dolgozott komédiásként.



Jerry Lewis filmes munkásságért soha nem kapta meg az amerikai filmakadémia elismerését, de 2008-ban humanitárius Oscar-díjat kapott. 1952 óta ugyanis elnöke volt az Izomsorvadás Társaságnak, humanitárius munkája idején 2,45 milliárd dollárt gyűjtött az ügy szolgálatába állított műsoraival.



Franciaországban 1983-ban Becsületrenddel tüntették ki.