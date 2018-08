Gyász! Meghalt az évszázad séfje, Joël Robuchon

Hetvenhárom éves korában meghalt Joël Robuchon francia séf, a világon a legtöbb Michelin-csillaggal rendelkező éttermek tulajdonosa, akit a Gault & Millau az évszázad séfjének nevezett 1990-ben - jelentette be szóvivője.



Benjamin Griveaux közölte, hogy a világhírű séf hétfőn halt meg Genfben daganatos betegség következtében.



A francia séfnek éttermei voltak Párizsban, Monacóban, Hongkongban, Las Vegasban, Tokióban és Bangkokban is.



Joël Robuchon 1960-ban a papi szemináriumot otthagyva kezdett el dolgozni a poitiers-i Relais étteremben. 1976-ban megkapta a Franciaország legjobb mestere kitüntetést, és innen ívelt felfelé pályája. 1982-ben kapta meg első Michelin-csillagát, két év múlva a harmadikat és 2016-ra rekordszámú, 32 Michelin-csillagot zsebelt be. Idén 31 Michelin-csillaga volt, köztük öt háromcsillagos étterem.



Az újító szelleméről közismert Robuchon 2003-ra alkotta meg az Atelier de Joël Robuchon étteremkoncepciót, amelynek első éttermei Tokióban és Párizsban nyíltak meg egy időben. A sikeren felbuzdulva következett 2005-ben Las Vegas, 2006-ban New York, London és Hongkong, majd 2009-ben Tajpej.



Ezek kicsiny, intim éttermek, ahol a vendégek a konyhát körülvevő pultnál foglalnak helyet. Nincs asztalfoglalás, mivel az éttermek többségében asztal sincs.



Bár tudott ételkölteményeket készíteni, a legegyszerűbb módon, három-négy alapanyagból készítette közkedvelt fogásait azzal a céllal, hogy ízeiket előcsalogassa.



Az volt az felfogása, hogy a vendégek kényelmesen érezzék magukat, kapcsolatban lehessenek a séffel és az étel álljon a középpontban. Ez részben egy kis fricska is volt a Michelin-csillag rendszerének, amely nemcsak az ételkészítést jutalmazza, hanem a szolgáltatás és a környezet minőségét is.



"Joël Robuchont szakácsnak nevezni olyan, mintha Pablo Picassót festőnek, Luciano Pavarottit énekesnek, Frederic Chopint zongoristának neveznénk" - írta L'Atelier de Joël Robuchon című könyvében Patricia Walls, aki tanítványa volt.



"Joël Robuchon úgy vonul be a történelembe, mint művész, aki a legnagyobb hatással volt a 20. században a konyhaművészet világára" - vélte.