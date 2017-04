Gyász! Meghalt Michael Ballhaus

Elhunyt 81 éves korában, Berlinben Michael Ballhaus legendás német operatőr, aki olyan rendezők alkotótársa volt, mint Rainer Werner Fassbinder, Martin Scorsese vagy Francis Ford Coppola.



Ballhaus több mint félévszázados operatőri munkájának elismeréseként a tavalyi Berlinalén Arany Medve-életműdíjat kapott.



A hetvenes években Rainer Werner Fassbinder filmjeinek operatőreként szerzett hírnevet magának. Ő fényképezte a Petra Von Kant keserű könnyei (1972) és Maria Braun házassága (1979) című filmjeit is, utóbbiért elnyerte az Ezüst Medve-díjat Berlinben.



Később számos hollywoodi filmben is dolgozott, ő volt az operatőre A híradó sztárjai és az Azok a csodálatos Baker-fiúk című filmeknek is, amelyért Oscar-díjra jelölte az amerikai filmakadémia. A Drakula, Az elnök különgépe, a Dolgozó lány, a Vírus és a Képeslapok a szakadékból is szerepel filmográfiájában. Martin Scorsesével pedig olyan filmeket forgatott, mint a Krisztus utolsó megkísértése, a Nagymenők, Az ártatlanság kora, a New York bandái és A tégla. A New York bandáiért kapta harmadik Oscar-jelölését.



Az Európai Filmakadémia 2009-ben Európai Filmdíjjal ismerte el életművét és az európai filmművészethez való hozzájárulását.