Gyászmisével és katonai tiszteletadással ért véget Helmut Kohl búcsúztatása

Gyászmisével és katonai tiszteletadással ért véget szombaton a németországi Speyerben Helmut Kohl néhai kancellár búcsúztatásának nyilvános része.Helmut Kohl lelki üdvéért a speyeri katolikus székesegyházban mutattak be gyászmisét mintegy 1500 meghívott vendég előtt. Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) világörökségi listáján szereplő épület körül ezrek követték a speyeri érsek, Karl-Heinz Wiesemann vezetésével bemutatott szentmisét egy kivetítőn.Helmut Kohl gyermekkora óta kötődött az székesegyházhoz, kancellári munkássága idején és élete alkonyán is gyakran felkereste. Amikor az UNESCO Világörökség része lett, azzal kezdte ünnepi beszédét, hogy "azért jöttem, hogy szerelmi vallomást tegyek a dómnak" - idézte fel Karl-Heinz Wiesemann.Helmut Kohlnak a speyeri dóm jelképezte mindazt, ami fontos volt az életében, legfőképpen a haza iránti ragaszkodást és Európa szellemi, kulturális és vallási összetartozását. A néhai kancellár számára "a hazafiság és az európaiság összetartozott, egyazon érme két oldala volt" - mondta Speyer püspöke.Helmut Kohl "igazán nagy államférfi" volt, a hazája újraegyesítésében és Európa egyesítésében szerzett kiemelkedő érdemeit az is jelzi, hogy búcsúztatására a világ minden részéből magas rangú vendégek sereglettek össze a templomban, amely így "a világ színpada" lett - mondta Karl-Heinz Wiesemann.A vendégek között Angela Merkel német kancellár és kormányának tagjai, Frank-Walter Steinmeier államfő és a parlamenti pártok vezetői mellett ott volt Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke, Bill Clinton volt amerikai elnök, Wolfgang Schüssel volt osztrák kancellár és számos más jelenlegi és volt állam-, illetve kormányfő. Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök és Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere képviselte.Helmut Kohl német nemzeti lobogóval borított koporsóját a gyászmisét követően a dóm előtti téren állították fel, ahol a Bundeswehr - a német hadsereg - díszegysége tisztelgett a néhai kancellár előtt. A katonai ceremónia után a temetési menet a dóm káptalani temetőjébe vonult, ahol szűk családi és baráti körben végső nyugalomra helyezték Helmut Kohlt.Megérkezett szombat délután Helmut Kohl koporsója az Európai Parlament strasbourgi székházából a néhai német kancellár szülővárosába, Ludwigshafenbe.A júniusban elhunyt kancellár földi maradványait a német szövetségi rendőrség helikopterével szállították a franciaországi Strasbourgtól mintegy 140 kilométerre fekvő Rajna-vidék-Pfalz tartományi városba.A helikopter Ludwigshafen mellett, az autópálya-rendőrség ruchheimi leszállópályáján landolt, amelyet Helmut Kohl is sokszor használt kormányfői munkássága idején. Onnan egy koporsószállító autó vitte tovább Kohl földi maradványait, rendőri biztosítással. A ludwigshafeni belvárosban a konvoj útja mentén ezrek adóztak néma tiszteletadással a néhai kancellár emléke előtt.A német nemzeti lobogóval takart koporsót a Rajna folyó partjára szállították. Ott a Bundeswehr - a német hadsereg - díszegységének katonái elhelyezték a Mainz nevű hajón, amely elindult Kohl végső nyughelye, Speyer felé.A koporsót Strasbourgból Speyerig a rendőrökön és katonákon kívül csak Helmut Kohl özvegye, Maike Kohl-Richter és néhány segítője kíséri. A Mainz nagyjából 30 kilométeres útját a szövetségi rendőrség több hajója és helikoptere biztosítja.Speyerben a koporsót a kikötőből a katolikus székesegyházhoz szállítják, amelyben gyászmisét mutatnak be az elhunyt lelki üdvéért. A dómban 1500 meghívott vendég vesz részt a misén, mindenki más a templom mellett elhelyezett kivetítőkön követheti a több mint másfél órás szertartást.A gyászmise után, a dóm előtti téren a Bundeswehr díszegysége tiszteleg a néhai kancellár előtt, majd a koporsót ismét gyászkocsira helyezik, és a temetési menet elindul a dóm káptalani temetőjébe, ahol este szűk körben végső nyugalomra helyezik Helmut Kohlt.

Helmut Kohl egykori német kancellár a nemzetek és a kereszténység Európáját képviselte

- mondta Orbán Viktor miniszterelnök az M1 aktuális csatornának szombaton Strasbourgban, a német konzervatív politikus rendkívüli európai búcsúztatását követően.A kormányfő leszögezte: a nemzeteknek meg kell kapniuk a megbecsülést és az elismerést, mindent, ami "megilleti" őket.

Tisztelni kell a jogaikat, nem lehet tőlük azokat elvenni, nem lehet föléjük erőszakolni, vagy föléjük ügyeskedni lopakodó alkotmánymódosításokkal valamilyen építményt, amiben a végén senki nem érzi magát jól" - hangsúlyozta Orbán Viktor.

A kormányfő szerint ezek az alapigazságok nem mutatkoznak ma teljes valójukban és fényükben.Dolgoznunk kell, hogy ezek láthatóvá váljanak, és ez a közép-európaiak mai küldetése Európában: a nemzetek Európája - jelentette ki Orbán Viktor.Az Európai Unió jövőjére vonatkozó kérdésre leszögezte, hogy Európa jövője az emberi karaktereken és jellemeken múlik."Ha lesznek olyan vezetőink, akik a kellő pillanatban jellemerősnek bizonyulnak, akkor lesz fejlődés Európában. Ha nem, akkor így maradunk, ahogy vagyunk, ebben a mostani bénult állapotban" - mondta.Orbán Viktor felidézte, hogy 1998-ban meglátogatta Helmut Kohlt, és a beszélgetésnek volt egy pillanata, amikor arról kérdezte, hogyan áll a morál, az erkölcs kérdése a politikában.Helmut Kohl erre válaszul azt mondta, ami üzenet a jövőre nézve is: ami jó a magánéletben, az jó a politikában, és ami rossz a magánéletben az rossz a politikában is - tette hozzá a kormányfő.A miniszterelnök kijelentette: ha lesznek olyan vezetők, akik ki tudják mondani az egyszerű igazságokat, akik merik vállalni népeik véleményét például a migrációról, a nemzetről és a kereszténységről, akkor lesz Európának jövője."Egy dolog biztos, Magyarországon nem fog múlni" - hangsúlyozta Orbán Viktor.A kormányfő az interjú elején azt mondta: gyászszertartás még nem volt, a lelki búcsú este lesz a bazilikában. Hozzátette: egy politikai búcsúsztatáson vannak túl, és ezt onnan is tudni, hogy a kereszténység szó nem hangzott el, holott egy kereszténydemokrata politikust temettek.Tehát mindenki a politikai korrektség szabályai szerint, ahogy az Európai Parlament épületében manapság szokás és szabad, úgy beszélt - tette hozzá Orbán Viktor.Méltó volt Európához a búcsúztatás abból a szempontból, hogy a vezetők egyenesen és őszintén beszéltek Kohl kancellárral kapcsolatos munkatársi, kollegiális vagy baráti érzelmeikről. Mi közép-európaiak is megszólalhattunk, a mi hangunkat Donald Tusk hangja jelentette, hiszen ő, mint az Európai Tanács elnöke beszélhetett, és ő úgy beszélt, mint egy lengyel Gdanskból - jegyezte meg Orbán Viktor.Azt mondta, úgy érzi, hogy Donald Tusk minden közép-európai ország, így a magyarok nevében is megköszönte mindazt, amit Helmut Kohl a magyarokért és a térségért tett.Arra a felvetésre válaszolva, hogy német sajtóhírek szerint Helmut Kohl özvegye azt szerette volna, hogy a búcsúztatáson ő is mondjon beszédet, Orbán Viktor úgy fogalmazott: "ha nagy embert temetünk, és most egy nagy tölgyfa dőlt ki, akkor minden pletyka vagy lökdösődés, ami a temetés és a szertartás körül kialakul, szükségszerűen méltatlan. Ebben nem szabad sosem részt venni".Elmondta: Helmut Kohl győzte meg arról az 1990-es években, hogy igaza volt "a régi nagyoknak", akik azt mondták, Európa vagy keresztény lesz, vagy nem lesz.

Helmuth Kohl "nagyapai szeretettel" a mi nemzedékünket arra terelgette, hogy vannak divatok, de egyetlen biztos pont van, amire Európát értékek szempontjából építeni lehet, ez pedig a kereszténység. Európa értékei ebből sarjadtak, és ezt meg kell őrizni, akkor is, ha ez nem mindig népszerű

- mondta.Orbán Viktor kitért arra is, hogy az egykori kancellár mondandója mögött a keresztény derű és szeretet húzódott meg, és régen ez a hang az európai politika világában nem volt idegen.Mára ez teljesen kiveszett: most a kioktatás, a lebecsülés és a sértegetés kultúrája erősebb, mint a keresztény derűnek és szeretetnek a kultúrája - mondta a kormányfő, hozzátéve: biztos benne, hogy ezt a kultúrát nem tették sírba Helmut Kohllal együtt.Orbán Viktor elmondta azt is, hogy Helmut Kohl egyfajta lelki kiáradásként élte meg az Európai Unió bővítését.

Helmut Kohl a német és az európai egység útját egyengette, képes volt hosszú távlatokban gondolkozni

- mondta Angela Merkel német kancellár az egykori konzervatív politikus gyászszertartásán szombaton Strasbourgban.



Merkel, miként a néhai kancellártól előtte búcsúzó többi politikus is, beszéde elmondása előtt fejet hajtott Kohlnak az Európai Parlament üléstermének közepén elhelyezett, európai uniós zászlóval letakart koporsója előtt.





Hangsúlyozta, hogy Kohl nélkül emberek millióinak másképpen alakult volna az élete, sokaknak esélyt adott. Mint mondta, elődje mélyen meggyőződéses európai politikus volt, aki már akkor az egység pártján volt, amikor mások még vonakodtak, a belé vetett bizalom pedig segített lebontani az egységes Németországgal szembeni aggályokat.

Kohl mindig a tények talaján állt, kitartott amellett, amit mondott vagy ígért, (...) összekapcsolta a német egységet az európai egységgel, és most rajtunk a sor, hogy megőrizzük az örökségét

- fogalmazott Merkel.



Emmanuel Macron francia államfő kiemelte, Helmut Kohl többre értékelte a hidakat, mint a határokat, a néhai német kancellár az európai egység építőmestere volt, akinek hálával tartozik a kontinens.



Kiemelte, hogy Helmut Kohl "olyan bátor döntéseket hozott meg, amelyek nélkül a mi nemzedékünk nem rendelkezne döntési jogkörrel". A volt kancellár "fáradhatatlan hídépítő", kulcsfontosságú szövetséges és barát volt Franciaország számára - közölte.



Hozzátette: Európa több generáció közös munkájának az eredménye, azoké, akik elég bátrak voltak, hogy felülemelkedjenek a félelmeiken, a gyűlöleten.



Macron emellett leszögezte, hogy Európa

csak akkor lehet nagy, ha az a barátság is nagy, amelyen alapszik".

Helmut Kohl az első politikus, akitől nem nemzeti, hanem európai uniós szintű gyászszertartáson vesznek végső búcsút. A rendezvényen Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök képviselte.



A gyászszertartás végén Kohl uniós zászlóval borított koporsóját főhajtás után kivitték a teremből, és ezután Németországba szállítják, ahol este helyezik végső nyugalomra szűk körben.



Kohlt két héttel ezelőtt ludwigshafeni otthonában, 87 éves korában, hosszú betegség után érte a halál. Tizenhat éven keresztül - 1982-től 1998-ig - volt Németország kancellárja, a Kereszténydemokrata Uniót (CDU) pedig huszonöt évig - 1973-tól 1998-ig - vezette. Mindkettő rekord a második világháború utáni német történelemben, de a halála után megjelent méltatások szerint mégsem ez a legfőbb érdeme, hanem a német egység helyreállításában és az uniós integráció előmozdításában végzett munkája

Komoly és határozott tartás jellemezte Helmut Kohlt és politikáját, ugyanakkor mindig megegyezésre törekedett, az együttműködést kereste

- mondta Bill Clinton korábbi amerikai elnök a német konzervatív politikus rendkívüli európai gyászszertartásán szombaton Strasbourgban.Az Európai Parlament strasbourgi székházának üléstermében tartott gyászszertartáson Clinton szerint Kohl "imádott" német lenni, büszke volt arra, hogy európai, de tárgyalásai során és döntéseiben mindig a közös pontokat kereste.Mint mondta: Európa 21. századi történelme Helmut Kohl "óráján kezdődött", hiszen olyan világot szeretett volna teremteni, ahol senki nem ragadja magához a vezető szerepet, hanem amelyet a szembenállás helyett az együttműködés és szabadság jellemez. A rendszerváltás idején felvetődő, nehézségekre fókuszáló kérdések ellenében adott válaszai vezettek az egységes Németország megteremtéséhez, de viszonyulási pontot jelentett Európa bővítéséhez is.

Megadta annak a lehetőségét, hogy valami nagyobb dologban, távolabbra mutató munkában vegyünk rész, mint a hivatali időnk

- fogalmazott a korábbi amerikai elnök.Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök beszédében kijelentette: az egykori német kancellár Németország újraegyesítése és az egységes Európa építőmestere, a jövő embere volt, hiszen képes volt megtalálni az egyetlen helyes utat, és képes volt előrehaladni is azon.Mivel Kohl tudta, mit jelent a háború, azért dolgozott, hogy Európát se lövészárkok, se határok ne osszák meg soha többet. Kohl nemzeti vezető maradt, de gondolataiban és cselekedeteiben Európa és az egész világ érdekeit szem előtt tudta tartani. Közös hazát hozott létre Európa számra a béke és a biztonság jegyében, de örökségének megtartása érdekében közösen, tovább kell dolgozni - hangsúlyozta."Örökösei vagyunk mindannyian, a világ vezetői pedig felelősek azért, hogy ez az örökség megmaradjon" - fogalmazott.Oroszország úgy emlékezik rá, mint bölcs barátra, okos politikusra, őszinte, nyitott emberre - zárta beszédét az orosz miniszterelnök.Felipe González egykori spanyol kormányfő beszédében barátjának nevezte Helmut Kohl egykori kancellárt, akit szavai szerint hivatalos és emberi kapcsolataiban is országa, Európa és az egész világ iránti hűség vezetett.Kiemelte, Kohl európai Németországot épített, nem német Európát, majd a szolidaritás jegyében segítette a később csatlakozó országok integrálását.Előrelátó politikája az európai egységbe ágyazódik, ugyanis kockára téve kancellárságát elfogadta az eurót, sokat dolgozott azért, hogy Európa gazdasága és biztonsága megerősödhessen.

Választási vereségét követően is a hűséget, a megbecsülést, a barátait választotta. Mindezért hatalmas űrt hagy maga után

- húzta alá az egykori spanyol kormányfő.

Helmut Kohl az európai újjászületésnek szentelte az életét, az egykori német kancellár a demokrácia és a szabadság védelmezője, a kontinens egységesítésének főszereplője volt

- közölte Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke a néhai konzervatív politikus rendkívüli európai gyászszertartásán szombaton Strasbourgban.Felszólalásában Tajani "nagy európainak, nagy államférfinek, politikai óriásnak" nevezte Kohlt, aki "mindig képes volt rá, hogy a távolba tekintsen", és kiállt "a falakkal, a vasfüggönnyel, a totalitárius rendszerekkel szemben".Leszögezte, közelebb kell vinni az uniós intézményeket az emberekhez, válaszokat kell adni az aggodalmakra, és hatékonyabb Európát kell teremteni, amely képes megvédeni az állampolgárait. Hozzátette, új jelentést kell adni az európai eszmének.Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a ceremónián hangsúlyozta, hogy Kohl német és európai hazafi volt, aki "európai Németországot akart, nem német Európát".Elmondta, a volt kancellár sírt, amikor jóváhagyták az unió 2004-es bővítését, amelynek során a kelet- és közép-európai országok többsége csatlakozott az EU-hoz.Az Európai Tanácsot vezető Donald Tusk kiemelte: Kohl "azt kereste, hogy mi köt össze minket", egységes Európára törekedett. Mint mondta, a szertartás ideális alkalmat teremt rá, hogy "megvizsgáljuk lelkiismeretünket".

Berlinben, Varsóban, Párizsban és Budapesten is igent kell mondani az egységes Európa jövőjére, a szabadságra és az emberi jogokra

Hol lel végső nyugalomra Helmut Kohl?



A néhai nyugatnémet, majd német kancellár, Helmut Kohl végső nyughelye idilli környezetben fekszik a dómjáról híres Speyer városában. Itt temetik el szombaton, miután a közeli Strasbourgban, az Európai Parlamentben gyászszertartással, a speyeri dómban pedig gyászmisével vesznek búcsút tőle.



Maga Kohl választotta ki a helyet, nagy meglepetést és némi megrökönyödést keltve, hogy nem Ludwigshafenben, a családi sírban, első felesége, a magával végző Hannelore mellett akar békében nyugodni.



A speyeri sírhely az egyház és az elvilágiasodás terének metszéspontjánál helyezkedik el, nagy öreg fák és egy kis játszótér közelében. A tízszer nyolc méter nagyságú területet néhány nappal ezelőtt tették szabaddá, tisztították meg a bokroktól és egy kerítésrésztől, amely a temetőt a Konrad Adenauerről, a szövetségi köztársaság első kancellárjáról elnevezett parktól választotta el.



A hely kiválasztása jelképes. Bár Kohl sírhelye nem a csaknem ezeréves dóm közelében fekszik, de közel van hozzá, és kifejezi a néhai kancellár kötődését Speyerhez és a dómhoz.



Az 50 ezres lélekszámú Speyer Rajna-vidék-Pfalz tartományban fekszik, a Rajna bal partján. Nevét - a Wikipédia adatai szerint - az 5. században említették először Spira formában. A 4. századtól a kereszténység egyik központja, 348-ban már püspökségi székhely. A dóm 1981 óta az UNESCO Világörökség része. Építését II. Konrád császár 1030-ban kezdette meg, és IV. Henrik uralma alatt fejezték be. A templomot a német császárok temetkezési helyéül szánták.



Kohl földi maradványait a káptalan, a püspök tanácsadó és segítő testületének gondozásában lévő temetőben helyezik végső nyugalomra. Itt alusszák örök álmukat azok a férfiak, akik gondoskodtak a székesegyház működéséről. Kohl sírhelyének kialakítása érdekében három emlékkövet is át kellett helyezni - mondta el Markus Herr, a speyeri püspökség szóvivője. Szavai szerint az egyház rendelkezésre bocsátotta a helyet, az egyebekről, például az előkészítő munkákról, a sír gondozásáról a város és a család gondoskodik.



Kohl sírhelyének közelében emelkedik a Szent Bernát (Bernhard) nevére szentelt templom, amelyet német és francia közreműködéssel az ötvenes években építettek világos színű és vörös homokkőből. A templomot a béke és megbékélés szimbólumának szánták, az 1953-as alapkőletételnél jelen volt Konrad Adenauer és a korábbi francia miniszterelnök és külügyminiszter, Robert Schuman is. A németek és a franciák megbékélése Kohl politikájának egyik vezérlő eleme volt. A templom 1954-es felszentelésére öt földrész emlékhelyeiről hoztak földet. 1993 óta az oroszországi Kurszkból, a második világháború legnagyobb páncéloscsatájának színhelyéről őriznek itt földet, egy ideje az auschwitz-birkenaui megsemmisítő táborból is.

A német-magyar barátság szimbólumának nevezte Helmut Kohlt Orbán Viktor

- fogalmazott.Helmut Kohl az első politikus, akitől nem nemzeti, hanem európai uniós szintű gyászszertartáson vesznek végső búcsút. A rendezvényen Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök képviseli.Szombaton tartják Helmut Kohl egykori német kancellár rendkívüli európai gyászszertartását Strasbourgban, ezen magas rangú állami és uniós vezetők búcsúznak a Németország újraegyesítésében kulcsszerepet játszó konzervatív politikustól.Helmut Kohl az első politikus, akitől nem nemzeti, hanem európai uniós szintű gyászszertartáson vesznek végső búcsút.A mintegy kétórásra tervezett ceremónia délelőtt 11 órakor kezdődik az Európai Parlament strasbourgi székházának üléstermében.A szertartás a főbb uniós intézmények vezetőinek beszédével veszi kezdetét. Antonio Tajani, az Európai Parlament, Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság, és Donald Tusk, az Európai Tanács elnökének búcsúztatása után pedig levetítenek egy videót Kohl életéről és kancellári tevékenységéről.Helmut Kohl özvegyének kérésére ezután Bill Clinton korábbi amerikai elnök, Felipe González egykori spanyol kormányfő és Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök szólal fel. A ceremónia záróbeszédét Emmanuel Macron francia államfő és Angela Merkel német kancellár mondja a tervek szerint.A koporsót, amelyen az uniós zászlót a búcsúztatás közben német lobogóra cserélik, Strasbourgból Ludwigshafenbe - Helmut Kohl szülővárosába, lakóhelyére - szállítják, innen pedig a közeli Speyerben lévő katolikus székesegyházba, ahol késő délután halotti misét mutatnak be a berlini kormány néhai vezetőjének tiszteletére. Ezután a dóm előtti téren katonai búcsúceremóniát tart a Bundeswehr díszegysége, végül Speyerben végső nyugalomra helyezik Kohlt.A német-magyar barátság szimbólumának nevezte Orbán Viktor Helmut Kohlt alig több mint egy évvel ezelőtt, amikor felkereshette őt ludwigshafen-oggersheimi otthonában. A volt német kancellár akkor már régóta tolószékbe kényszerült, nehezen beszélt, de a hozzá közelállók szerint gondolatai kristálytiszták voltak.Szimbolikus jelentősége volt annak, hogy a miniszterelnök volt az utolsó külföldi vezető, aki (2016 áprilisában) találkozhatott a közelmúltban elhunyt egykori német kancellárral. Kettejük hosszú barátsága bővelkedett a szimbólumokban.Az oggersheimi találkozót követően közös közlemény is született. A magyar kormányfő leszögezte, hogy látogatása Helmut Kohlnál nem csupán az eszmecsere célját szolgálta, hanem a tisztelet kifejezését jelentette egy olyan politikus iránt, aki nem csak Németországért és Európáért tett sokat, hanem akire Magyarország mindig számíthatott szabadságharcában, 1989/1990 után pedig az uniós tagság elérésében és az ország átalakításában. Szavai szerint azért ment el, hogy a magyarok nevében megköszönje Kohlnak mindazt, amit Magyarországért tett.Szimbolikus volt az is, hogy a német egység kancellárjának és az európai egység építőmesterének tartott Kohllal tartott találkozó középpontjában Európa állt. Mindketten úgy vélték, hogy Európa 1945 óta egyik legnehezebb korszakát éli, és közös meggyőződésük, hogy az európai népek sorsa Európa politikai egyesülésétől függ.Egyetértettek a menekültválság megítélésében is, azt hangsúlyozva, hogy Európa nem lehet a világban szükséget szenvedő emberek millióinak új hazája. A menekülthullámot történelmi kihívásnak nevezték a szükséget szenvedők milliói és Európa jövője szempontjából is, de hangsúlyozták, hogy Európának az érintett régiókban kell segítséget nyújtania, hogy minél több ember előtt saját hazájában nyíljanak meg a kilátások. Egyetértettek abban is, hogy a 21. században is ésszerű, megfontolt és hosszú távú gondolkodással lehet megóvni azokat az értékeket, amelyek mentén és amelyekért Európa létrejött.A találkozóval kapcsolatban külön hangsúlyt kapott, hogy minden, elsősorban a sajtó által terjesztett feltételezéssel szemben sem Helmut Kohl, sem Orbán Viktor nem látott ellentétet nézeteik és Angela Merkel hivatalban lévő kancellár törekvései között, és a célokat tekintve teljes mértékben egyetértenek vele.Szimbolikus jelentősége volt annak is, hogy Orbán Viktor különleges ajándékkal érkezett Kohl oggersheimi otthonába. Átadta a volt kancellárnak Kohl 2014-ben kiadott Aggodalom Európáért című könyve épp akkor megjelent magyar kiadásának példányát. A magyar kiadáshoz - Helmut Kohl felkérésére - a miniszterelnök írt bevezetőt.Ebben arról írt, hogy a mű egy olyan legendás államférfi könyve, akinek életműve elidegeníthetetlen részét képezi Európa huszadik századi történelmének. Arra emlékeztetett, hogy a II. világháború utáni Európa történetében volt egy kivételes kegyelmi pillanat, amikor a kontinens vezető politikusai elég bátrak voltak ahhoz, hogy megragadják a Gondviselés által nyújtott esélyt, ma azonban más kegyelmi időt élünk, amelyben a bátorság inkább azt jelenti, hogy van bennük elég erő és felelősségérzet ahhoz, hogy visszarántsák a szakadék felé száguldó lovakat.Helmut Kohl közeli bizalmasa volt a konzervatív német napilap, a Frankfurter Allgemeine Zeitung korábbi vezető szerkesztője, a magyar származású Georg Paul Hefty, aki az utolsó olyan német újságírók közé tartozott, akik még találkozhattak Helmut Kohllal. Hefty az MTI-nek felidézte, hogy Kohlt hivatali ideje alatt romantikus viszony fűzte Magyarországhoz. Becsülte a korábbi miniszterelnököket, a határnyitást vezénylő Németh Miklóst, a rendszerváltás utáni első magyar kormányfőt, az európai irányt választó Antall Józsefet. Szavaiból ugyanakkor kitűnt, hogy Orbán Viktorhoz különleges kapcsolat fűzte.Ez a viszony több évtizedes múltra és több állomásra tekintett vissza. Helmut Kohl kancellárként első ízben 1992 novemberében még Bonnban fogadta Orbán Viktort, aki akkor a Fidesz frakcióvezetője volt. A fő téma pedig a Magyarországnak az Európai Unió elődjével, az Európai Közösséggel (EK) kötött társulási szerződésének németországi ratifikálása volt. Kohl már akkor támogatásáról biztosította a visegrádi országok EK-belépésének feltételrendszerét.1998 májusában Bonnban Orbán Viktor már a választásokon győztes Fidesz elnökeként és a miniszterelnöki tisztség várományosaként tájékoztathatta Helmut Kohlt a jobbközép kormány célkitűzéseiről. A kancellár biztatta őt, hogy az országnak legyen elképzelése az unión belüli helyéről, és ne kívülről várjon recepteket.1998 novemberében szintén Bonnban Kohl volt kancellárként az akkor már kormányfő Orbán Viktornak arra tett ígéretet: minden politikai és erkölcsi súlyát latba veti annak érdekében, hogy az EU bővítése mielőbb végbemenjen és a csatlakozásra alkalmas tagjelöltek, köztük Magyarország bekerüljenek az unióba.Mindezt Kohl megismételte 2000 szeptemberében Budapesten, hangsúlyozva, hogy Európa torz marad, ha Magyarország nem válik részévé. Látogatásának szimbolikus jelentőséget adott az a tény, hogy Orbán Viktor Milleniumi Emlékéremmel tüntette ki a német kereszténydemokrata politikust, aki 1982-től 1998-ig, tizenhat éven át volt Németország első számú vezetője.A magyar kormány a keresztény állam megalapításának ezredik évfordulója alkalmából hozta létre a kitüntetést olyan - nem több mint tíz - külföldi állampolgár számára is, akik sokat tettek azért, hogy Magyarország szabad, független és demokratikus országként lépjen át az új évezredbe.Helmut Kohl - akinek emlékére szombaton Strasbourgban európai gyászszertartást rendeznek - elsőként vehette át a Milleniumi Emlékérmet.