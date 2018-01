Gyászolnak a sci-fi rajongók: elhunyt Ursula K. Le Guin a Szigetvilág-ciklus szerzője

Elhunyt Ursula K. Le Guin díjnyertes amerikai sci-fi és fantasy író, a Szigetvilág-ciklus szerzője - írta meg szerdán a BBC News.



Az utóbbi időben betegeskedő írónőt 88 éves korában, családja körében hétfőn érte a halál oregoni otthonában.



Miközben regényeiben sárkányok és varázslók éppúgy szerepeltek, mint űrhajók, nagyon is földi: faji, nemi és osztálykülönbségek okozta problémákkal foglalkozott.



Le Guin több mint 20 regényt és száznál is több novellát írt, könyvei sok millió példányban keltek el világszerte.



Legismertebb munkája a Szigetvilág-ciklus volt, amelyet a fiatal felnőtt korosztálynak szánt. Ennek egyik darabja, az 1969-ben kiadott sci-fi klasszikus, A sötétség balkeze című regény a Tél bolygón játszódik.



Több mint fél évszázadot átívelő pályafutása alatt számos rangos díjat kapott, köztük a sci-fi szerzőket jutalmazó Nebula- és a Hugo-díjat, de kitüntették a legjobb amerikai gyermekkönyvíróknak járó Newbery Éremmel és irodalmi munkásságáért elnyerte az amerikai Nemzeti Könyvalapítvány díját is.



Az amerikai Kongresszusi Könyvtár 2000-ben az amerikai kulturális örökség ápolásáért az "élő legendák" közé sorolta.



Pályatársa, Stephen King "a legnagyobbak egyikeként" méltatta Le Guint. "Nem csupán sci-fi író, irodalmi ikon volt. Szerencsés utat a galaxisba" - búcsúzott tőle a Twitteren.



Le Guin 1929-ben született Ursula Kroeber néven a kaliforniai Berkleyben. A massachusettsi Radcliffe Egyetemen, majd a New York-i Columbia Egyetemen tanult, 1953-ban elnyerte a Fulbright-ösztöndíjat.



Az antropológia szakértője lett, nagy hatással volt rá az anarchizmus és a taoista gondolkodás.



Első regénye, a Rocannonís World 1966-ban jelent meg.



Férjével, Charles Le Giun történésszel három gyermekük született.