Gyengélkedik II. Erzsébet, lemondták a programját

Kissé gyengélkedik a brit uralkodó, de az udvar csütörtöki tájékoztatása szerint nincs ok aggodalomra.



A Buckingham-palota, a 92 esztendős II. Erzsébet királynő első számú londoni rezidenciája közölte, hogy az uralkodó lemondta részvételét a Szent Mihály és Szent György lovagrend alapításának 200. évfordulójára rendezett ceremónián a londoni Szent Pál székesegyházban.



A palota szóvivője hangsúlyozta ugyanakkor, hogy orvosi vizsgálatra nem volt szükség, és a királynő a terveknek megfelelően elutazik a hétvégére Windsorba, London nyugati határában fekvő legnagyobb vidéki rezidenciájára.



Az udvar illetékese szerint a királynő egészségi állapota nem ad okot semmiféle aggodalomra.



A brit királyi ház valószínűleg csak azért adta ki a csütörtöki közleményt, mert feltűnt volna az uralkodó távolléte a Szent Pál székesegyházban rendezett ceremóniáról, és ez találgatásokra adhatott volna okot. Az udvar egyébként soha nem tesz közzé részleteket a királyi család tagjainak egészségi állapotáról.



II. Erzsébet királynő, aki április 21-én ünnepelte 92. születésnapját, és 66 éve ül az Egyesült Királyság trónján, az elmúlt napokban számos nyilvános hivatalos programon vett részt.



A héten Nagy-Britanniában kánikulai az időjárás, naponta új, 30 fok feletti hőmérsékleti rekordokkal.



A királynő férje, a 97 esztendős Fülöp edinburghi herceg már csaknem egy éve visszavonult a közszerepléstől. Fülöp tavaly augusztus végéig eleget tett az előre egyeztetett programjában szereplő összes hivatalos megjelenési kötelezettségének, utána azonban már nem fogadott el meghívásokat ilyen eseményekre, bár egy-egy alkalommal azóta is megjelent a nyilvánosság előtt.



Az utóbbi években II. Erzsébet királynő is csökkentette kissé munkatempóját: nem tesz már hivatalos külföldi utazásokat, és hazai hivatali kötelezettségei közül is egyre többet átad a királyi család fiatalabb tagjainak.