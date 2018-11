Gyerekeket kínoz az egyiptomi hatóság? - szerintük terrorszervezet tagjai

Az egyiptomi kormány haladéktalanul engedje szabadon az önkényesen fogvatartott gyerekeket, és semmisítsen meg minden büntetést, amelyet jogszerűtlen eljárás során vagy nagykorúak ügyeire szakosodott bíróság által hoztak ellenük - áll az Amnesty International honlapján kedden, a gyermekek jogainak világnapjának alkalmából kiadott közleményében.



A dokumentumban Najia Bounaim, a jogvédő szervezet észak-afrikai kampányigazgatója azt írta: az AI 2015 óta legalább hat esetről tud - beleértve egy tizenkét és egy tizennégy éves gyermekét is -, amely során a hatóságok a fogva tartás idején kínzást is alkalmaztak, további tizenkét gyereket pedig a szervezet értesülései szerint a hatóságok elraboltak, hollétükről pedig nem adnak tájékoztatást.



Bounaim hozzáteszi, hogy az ítéleteket a kiskorúak perében nem egyszer katonai bíróságok hozták meg. Az AI értesülései szerint legalább három gyereket ítéltek halálra ilyen perek során; két ítéletet később megsemmisítettek, egy pedig fellebbezésre vár.



A szervezet a honlapján kiadott közleményében több gyerek esetét név szerint felsorolja, azokét, akiket kínzások segítségével akartak hamis tanúvallomásra rávenni, elsősorban arra, hogy bevallják: terrorszervezet tagjai. A gyerekeket felnőttekkel zárják össze akár több hónapra is, ami szintén emberi jogokba ütközik. A közlemény szerint magánzárkákba zárják a kiskorúakat, sokszor az ételt is megvonják tőlük. Családtagok elmondása szerint legalább hat gyereket súlyosan megvertek, velük szemben elektrosokkot alkalmaztak, és megtörtént az is, hogy a végtagjaiknál fogva lógatták fel őket.