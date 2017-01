Gyerekeket szállító busz balesetezett Olaszországban: Videón a lángoló busz, 16 áldozat

Jelezte azt is, hogy már négy fővárosi kórház jelentkezett az OMSZ-nél, hogy teljes kapacitással állnak rendelkezésre.

A rendőrparancsnok azt is elmondta, hogy ismereteik szerint más jármű nem volt érintett a balesetben, és egyelőre vizsgálják, hogy az autóbusz miért szaladt le az útpályáról.

Olasz lapértesülések szerint az úttesten nem volt féknyom, a busz lassítás nélkül csapódhatott az oszlopnak, ami arra is utalhat, hogy a sofőr elaludt vagy rosszul lett vezetés közben.

Az Index olvasoja egy Facebook-kommentben is megerősíti, hogy a Szinyeit gimnázium diákjairól van szó. Azt írja: 15-en úszták meg sértetlenül a balesetet, ők most a veronai rendőrségen vannak. Az ANSA is arról ír, hogy 14-18 éves magyar fiatalok utaztak a buszon.