Gyors előrelépés kell a Brexit 3 fő kérdésében, hogy a bennmaradók jóváhagyják a tárgyalás második szakaszát

Lehetséges elegendő előrehaladást elérni a december 14-15-i EU-csúcsig, de mindenesetre "komoly kihívást" jelent - írta a tanács elnöke a Twitteren.



Eközben May rövid sajtóértekezletet tartott, amelynek során "rendkívül pozitívnak" nevezte a Tuskkal folytatott kétoldalú megbeszélését, és úgy vélekedett, hogy történt előrelépés, azonban elismerte, "még vannak megoldásra váró kérdések".



Hozzátette, mindkét fél őszintén szeretne előrelépni és megkezdeni a jövőbeli kapcsolatrendszerrel szóló egyeztetéseket.



May korábban kitért azon kérdések elől, hogy kormánya hajlandó-e megemelni az EU-val szemben fennmaradó brit pénzügyi kötelezettségek rendezésére szánt összeget, ami szakértők szerint kulcsfontosságú lenne a továbblépéshez, és ezúttal is mindössze annyit mondott, hogy a szigetország "eleget fog tenni a kötelezettségeinek".



A brit miniszterelnök Angela Merkel német kancellárral is beszélt, a találkozót a londoni kormányfői hivatal "nagyon konstruktívnak" minősítette.



A kétoldalú egyeztetésekre az uniós és a keleti partnerségi országok vezetőinek pénteki csúcstalálkozója után került sor.



A kiválási tárgyalások következő fordulójának időpontjáról még nem született megállapodás a felek között, márpedig fogytán az idő, ugyanis a bennmaradó huszonhét tagállam vezetői a december 14-15-i csúcstalálkozójukon fognak dönteni arról, szerintük történt-e már elegendő előrehaladás ahhoz, hogy tovább lehessen lépni a második egyeztetési szakaszra, a jövőbeli kapcsolatok kérdéseire.