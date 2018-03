Ha Trumpon múlik, marad a fegyvertartás Amerikában

Donald Trump amerikai elnök nem támogatja az alkotmány második, a fegyvertartásra vonatkozó kiegészítésének visszavonását. Donald Trump szerdán reggel Twitter-bejegyzésben reagált John Paul Stevens, az alkotmánybíróság egyik visszavonult főbírája kedden megjelent javaslatára, miszerint a valamennyi amerikai állampolgár számára fegyvertartást biztosító alkotmány-kiegészítést vissza kellene vonni.

A második alkotmány-kiegészítés soha nem kerül visszavonásra! Bármennyire szeretnék is a demokraták, hogy ez megtörténjék és a legfelsőbb bíróság volt bírája, Stevens szavai ellenére is, erről szó sem lehet.

- fogalmazott mikroblog-bejegyzésében az elnök. Majd hozzátette:

2018-ban még több republikánusra és a legfelsőbb bíróság megtartására van szükségünk.

John Paul Stevens, az alkotmánybíróság szerepét betöltő legfelsőbb bíróság volt tagja a The New York Times keddi internetes kiadásában vezércikkben szólított fel az alkotmányos kiegészítés visszavonására.Érvelésében hangsúlyozta azt is - utalva a hétvégi megmozdulásokra Amerika-szerte -, hogy a közvélemény támogatása azt jelzi: a törvényhozóknak olyan törvényeket kell megalkotniuk, amelyek átfogó ellenőrzést írnak elő fegyvervásárlás előtt, emelik a fegyvervásárláshoz kötelező korhatárt és megtiltják civileknek a félautomata fegyverek vásárlását. A fegyvervásárlás és -tartás körüli országos vita február közepe óta lángolt fel ismét, amikor a floridai Parkland egyik iskolájában az intézmény egyik volt tanulója lövöldözött , 17 embert agyonlőtt és többeket megsebesített.