Hadgyakorlatot tartott a kínai légierő Tajvan körül

A kínai légierő bombázórepülői és vadászgépei gyakorlatoztak Tajvan körül pénteken, és hírügynökségek ezzel kapcsolatban felhívják arra a figyelmet, hogy Kína egyre gyakrabban hajt végre katonai manővereket a sajátjának tekintett sziget közelében, amit Tajpej megfélemlítésnek tart.



A Kínai Népi Felszabadító Hadsereg légierejének hivatalos mikroblogján közzétett jelentés szerint H-6K típusú hadászati bombázók és felderítő gépek repülték körbe, ellentétes irányban Tajvant. A jelentés arra is kitért, hogy ezúttal első alkalommal repültek át Szu-35 nehéz vadászbombázó repülőgépek is a Tajvant a Fülöp-szigetektől elválasztó Bashi-csatorna felett.



Amióta Caj Jing-ven tajvani elnök a függetlenség-párti Demokratikus Haladó Párt (DPP) jelöltjeként két éve elfoglalta a hivatalát, Kína egyre ellenségesebb magatartást tanúsít az általa saját területének tekintett sziget iránt, jóllehet Caj ígéretet tett a jelen állapot megőrzésére és a béke fenntartására. Az elmúlt évben megszaporodtak az ilyen hadgyakorlatok a térségben, amelyekkel Peking nyilvánvalóan azt akarja üzenni Tajpejnek, hogy bármilyen "függetlenedési" kísérletet azonnal meghiúsít. Kína ráadásul rohamléptékkel fejleszti haderejét, hogy az évszázad közepére világszínvonalú hadsereggel rendelkezzen.



E két tényező együtt nem csupán a térségben, de Washingtonban is komoly aggodalmat kelt. Tajvan ugyan jól fel van fegyverkezve amerikai gyártmányú fegyverekkel, de a mostaniaknál még korszerűbbeket, a többi között új vadászgépeket venne az Egyesült Államoktól növelve elrettentő erejét. Katonai szakértők szerint a Tajvan és Kína közti erőviszony mostanra egyértelműen Kína javára billent, és gyors amerikai beavatkozás nélkül Kína valószínűleg felülkerekedne Tajvanon.



1949-ben a kommunisták ellen vívott polgárháború elvesztése után Csang Kaj-sek, a Kínai Köztársaság elnöke Tajvanra menekítette kormányát, Tajpejt pedig ideiglenes fővárosnak tette meg. A Kuomintang (KMT) nacionalista kormánypárt Kína aranytartalékával, valamint mintegy kétmillió menekülttel érkezett a hatmilliós lakosú szigetre. Tajvan azóta is magát tekinti a kínai állam legitim örökösének, Peking álláspontja szerint azonban Tajvan és Kína szárazföldi része egyazon országhoz tartozik.



Peking és a Kuomintang vezette tajpeji kormány 1992-ben jutott konszenzusra az "egy Kína elvét" illetően, jóllehet Peking szerint abban állapodtak meg, hogy csak egy Kína van, míg a Kuomintang szerint abban, hogy egy Kína van, de ezt kétféle módon értelmezik. Caj Jing-ven beiktatásakor nem tért ki arra, hogy elődjéhez hasonlóan elismeri-e az 1992-es megállapodást. Pártja, a DDP sosem ismerte el a konszenzust.