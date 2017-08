Halálos áldozatai is vannak a Svájc keleti részén történt kő- és sárlavinának

A kelet-svájci kanton rendőrségének csütörtöki közlése szerint az eltűntek között osztrák, német és svájci állampolgárok vannak. Svájci médiaértesülések szerint négy német és két svájci állampolgárt keresnek, Thomas Schnöll, az osztrák külügyminisztérium szóvivőjének tájékoztatása szerint pedig az eltűntek között van egy osztrák házaspár is.



A bevetést vezető Andrea Mittner, aki az utóbbi évtized legnagyobb földcsuszamlásának nevezte az esetet, elmondta, hogy a nyolc eltűnt nem együtt volt úton, alpinisták és túrázók voltak. Mivel nincs térerő a területen, nem tudnak kapcsolatot létesíteni a külvilággal.



Mittner tájékoztatása szerint tudomást szereztek egy hatfős csoport eltűnéséről is. Időközben az érintett svájci kanton rendőrségi szóvivője megerősítette, hogy ez a csoport olaszországi területen bukkant fel sértetlenül.



A hivatalos tájékoztatása szerint a hatóság pénteken tíz órakor értékeli újra a helyzetet.



A szerencsétlenség az alpokbeli Bondasca-völgyben történt, a kétszáz lelkes Bondo településnél, becslések szerint mintegy négymillió köbméternyi kő, kőtörmelék és sár zúdult alá. A kő- és sárlavina öt kilométeren át és tíz méter magasan lepte el a völgyet. A szerdai földcsuszamlás olyan erős volt, hogy a zürichi földrengésjelző állomás jelezte a rengéseket.



A településen senki nem sérült meg, mivel a riasztórendszer időben figyelmeztetett az omlásra. Azonban összesen tizenkét épület megrongálódott. A Bondasca-völgyből néhány embert helikopterrel mentettek ki. A hatóságok tájékoztatása szerint tűzoltók, rendőrök, katonák és civil erők vesznek részt a keresésben, nagyjából 120-an vannak bevetésen. Az akciót pénteken is folytatják.



A település mögött magasodó, 3370 méter magas Piz Cengalo csúcson szerdán mozdult meg a kőzet és zúdult a hegy lábánál lévő völgybe. A rendőrség nagyjából száz embert telepített ki Bondóból, a lakosok egyelőre nem térhetnek vissza a településre. A völgyben lévő főutat lezárták. A szakértők nem zárják ki, hogy a szerdai nagy hegyomlást további kisebb omlások követhetik.



Bondo lakosai augusztus 14-én kaptak utoljára riasztást egy lehetséges sziklaomlásról - közölte a település egyik illetékese, aki szerint az embereket emiatt tudták, hogy veszélyes területen kirándulnak. A völgynek azonban csak kevés részét zárták le, bár a hatóságok kalkuláltak egy földcsuszamlással.



Bondasca-völgy St. Moritz várostól fekszik 35 kilométerre délnyugatra, és igen kedvelt hely a kirándulók és a túrázók körében.