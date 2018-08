Halálos áldozatai vannak a kánikulának Spanyolországban

A hivatalos közlemény szerint a középkorú férfi, akinek személyazonossága egyelőre nem ismert, a nyílt utcán lett rosszul, és válságos állapotban került kórházba, ahol már nem tudták megmenteni az életét.



A délkelet-spanyolországi Murcia tartományban egy 78 éves férfi halt meg, aki a 38 fokos hőségben dolgozott a földjén, és hőgutát kapott.



Szintén Murciában egy 48 éves útépítő munkáshoz hívtak mentőt még kedden este a munkatársai, ő is a hőségtől lett rosszul, és másnap a kórházban halt meg. A boncolás szív- és érrendszeri betegséget állapított meg nála.



Spanyolországban szerdán kezdődött az idei nyár első nagy kánikulája.



A spanyol meteorológiai szolgálat (Aemet) a hét második felére helyenként 45 fokos nappali csúcshőmérsékletet jelzett előre, amely pénteken teljesült is a portugál határhoz közeli, délnyugat-spanyolországi Badajoz környékén.



A szolgálat korábban arra is figyelmeztetett, hogy ebben az időszakban fokozott az erdőtüzek kialakulásának veszélye is a magas hőmérséklet és az alacsony páratartalom miatt.



A tűzoltók az országban több helyen is küzdenek a lángokkal: a legnagyobb, mintegy 500 hektárra kiterjedő erdőtűz az andalúziai Nerva közelében, egy hegyi erdős részt érint.



A környékről elővigyázatosságból 22 ember kellett kitelepíteni, és két utat szakaszosan lezártak.