Halálosan megfenyegettek meneddékérőket egy olasz városban

Mindannyian meghaltok - felirat jelent meg az északkelet-olaszországi Volpago di Montellóban, ahova az olasz kormány mintegy száz menedékkérőt akar elhelyezni a helyi lakosság hetek óta tartó tiltakozó tüntetései ellenére - jelentette hétfőn a SkyTg24 olasz hírtelevízió.



Az olasz nyelvű fenyegetést a tízezer lakosú város egykori lőszerraktárának egyik kapujára írták fel fekete festékkel.



A menedékkérők befogadására nemet mondó lakossági bizottság elítélte a feliratot és ismeretlen tettessel szemben feljelentést tett. A feliratot már eltávolították.



A Veneto tartományban, a Montello-magaslatról elnevezett természeti övezetben levő Volpago lakosai december közepétől tiltakoznak 98 menedékkérő elhelyezése ellen. A helyi prefektúra ennyi embert akar beköltöztetni a Volpago külvárosában található egykori lőszerraktár hat épületében. A lőszerraktár az olasz fegyveres erők volt tulajdona, jelenleg üresen áll. A december 28-án, a menedékkérők ellen rendezett demonstráción magasba tartott egyik transzparensen az "Üdvözlünk benneteket Montellón, pokol lesz számotokra!" felirat volt olvasható.



Volpago lakosai elmondták, attól tartanak, hogy a mintegy száz menedékkérőt senki sem fogja ellenőrizni, szabadon elhagyják majd a nekik kijelölt szálláshelyet, és elijesztik a turistákat is. Hangsúlyozták, nem bíznak meg a hatóságokban és félnek, hogy az itt elhelyezett menedékkérők száma hamarosan többszörösére emelkedik. Volpagóban ez lenne az utóbbi egy évben nyitott harmadik menedékkérő-tábor, és az előzőekben is sokkal több embert helyeztek el a kezdetben ígértnél. Volpago tiltakozásához Montello övezetének összes városa csatlakozott, sehol sem kérnek a menedékkérőkből.



Az olasz belügyminisztérium nemzeti "elosztási" tervezete szerint a megyeszékhely Treviso területén a hatóságoknak már több mint 2800 menedékkérőt kell elhelyeznie, a rendelkezésre álló szálláshely azonban 2200 személynek elegendő. Megtelt menedékkérőkkel Oderzo városában a Zanusso-kaszárnya, ahol a 280 helyre több mint 330 menedékkérőt zsúfoltak be. A kaszárnyában tavaly júliusban, majd decemberben is a menedékkérők a helyhiány miatt a város utcáira vonultak. Az olasz sajtó számításai szerint csak Treviso térségében a 2600 menedékkérő elszállásolása és ellátása évi 40 millió euró terhet jelent, ebből 32 milliót a város prefektúrája, vagyis a belügyminisztérium biztosít.



Olaszországba tavaly minden korábbinál több, csaknem 182 ezer migráns érkezett. Az új római kormány jövő héten egyeztet az olasz tartományok és városok képviselőivel a menedékkérők elosztásáról és az illegális bevándorlók kiutasítására tervezett újabb táborokról. Eddig a mintegy 8 ezer olasz önkormányzatból 2600 mondott igent a menedékkérők befogadására.