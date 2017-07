Halálra égett egy tüntető Venezuelában

Többtucatnyi ellenzéki tüntető csapott össze a hatóságokkal helyi idő szerint kedd éjszaka a főváros, az észak-venezuelai Caracas számos részén - derült ki a hírügynökségek szerdai beszámolóiból.



Stalin González ellenzéki képviselő Twitter-bejegyzése szerint a leghevesebb harcok a főváros Caricuao részében, az ottani Ruiz Pineda metróállomás környékén bontakoztak ki, ahol a tüntetők a helyi, serpenyőkkel "felfegyverkezett" lakosokkal együtt csaptak össze a hatóságokkal. A szintén ellenzéki Tomás Guanipa ugyancsak a Twitteren közzétett bejegyzése szerint a tüntetést a csendőrség később leverte.



Guanipa egy másik Twitter-üzenetében arról számolt be, hogy a Caracas szívében található egyik városrészben a csendőrség könnygázt vetett be a tüntetők ellen.



Az EFE spanyol hírügynökség beszámolója szerint az összecsapások azután kezdődtek, hogy a tüntetők szemétből emelt barikádokkal próbálták lezárni a főbb utakat Venezuela számos részén.



Eközben szintén kedden az észak-venezuelai Carabobo szövetségi államban a biztonsági erők tagjai házkutatásokat tartottak és több tüntetőt őrizetbe vettek - közölték ellenzéki képviselők és a Foro Penal nevű venezuelai jogvédő szervezet.



Az ügyészség az előző nap jelezte, hogy vizsgálja annak a férfinak a halálának a körülményeit, aki "halálra égett egy tüntetésen" az északkelet-venezuelai Anzoátegui államban. A férfi halálával kapcsolatos további részleteket az igazságügyi testület nem közölt. Ezzel 96-ra nőtt azoknak a száma, akik az április eleje óta tartó kormányellenes tüntetéseken vesztették életüket. Emellett több százan sebesültek meg és több ezer tüntetőt vettek őrizetbe a biztonsági erők és a tüntetők közötti összecsapásokban.



A tüntetések azután kezdődtek, hogy az elnökhöz hű legfelsőbb bíróság megpróbálta minden hatalmától megfosztani az ellenzék által uralt parlamentet. Az ellenzék az államfőt okolja az országban kialakult súlyos gazdasági válságért is, amely drámai mértékű ellátási nehézségekhez vezetett a kőolajban gazdag Venezuelában.



Nicolás Maduro elnök július 30-ára írt ki szavazást egy alkotmányozó nemzetgyűlés megválasztására, amelytől a belpolitikai válság megoldását várja. Az ellenzék ezt alkotmányellenesnek tartja, és amiatt aggódik, hogy az elnök az alkotmánymódosítással saját hatalmát akarja megerősíteni, megpróbálja megkerülni a parlamentet. Az ellenzék egyben bejelentette, hogy lépéseket tesz egy "nemzeti egységkormány" létrehozására, és saját bírákat jelöl a Maduro-párti legfelsőbb bíróság soraiba.



A jelenlegi alkotmány megváltoztatását a múlt vasárnapi népszavazás főként ellenzéki résztvevőinek elsöprő többsége - 98 százaléka - elutasította. Nicolás Maduro államfő azonban közölte, hogy nem érdeklik a külföldi tiltakozások és a "csaló" ellenzékiek véleménye, és népszavazás eredménye ellenére megtartják az alkotmányozó nemzetgyűlési választásokat.