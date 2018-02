Halálra ítéltek egy dzsihadista török nőt Irakban

Az elítéltek még fellebbezhetnek. Januárban egy német nőt ítéltek halálra Irakban, mert az Iszlám Állam tagja volt. Ő volt az első európai állampolgárságú dzsihadista nő, akit Irakban halálra ítéltek. Ő is fellebbezhet az ítélet ellen.



Feltehetőleg több tucatnyi francia dzsihadista raboskodik az iraki és a szíriai börtönökben - jegyezte meg az AFP hírügynökség.



Az Iszlám Állam soraiban több ezer külföldi harcolt Irakban és Szíriában. Irak decemberben bejelentette, hogy legyőzte, kiűzte minden jelentősebb településről az Iszlám Államot, amely 2014 nyarára az ország területének egyharmadát elfoglalta. A szervezetet azonban nem tudták legyőzni teljesen, tagjai szórványosan követnek el támadásokat.



A bagdadi központi bíróság bejelentette hétfőn, hogy szabadon engedtek és kiutasítottak az országból egy francia állampolgárságú dzsihadista nőt, akit nemrég héthónapos börtönbüntetésre ítéltek az országba való illegális belépés vádjával. Azért kapta vissza a szabadságát, mert az előzetes letartóztatásban már letöltötte a büntetést.



A most 27 éves Melina Bougedirt tavaly Moszulban tartóztatták le négy gyerekével együtt. Gyerekei közül hármat azóta visszavitettek Franciaországba, a negyedikről nem szól jelentés.



A nő a bíróság előtt azt állította, hogy 2015 októberében lépett be Irakba Szíriából. Férje, aki szakács volt, meghalt az Iszlám Állam elleni moszuli csatában.