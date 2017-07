Halászni mentek, horrorfilmbe csöppentek - fotó

A délkelet-alaszkai Sitkában élő Victor Littlefield 14 éves fiával és két másik személlyel együtt épp lazacot halászott vasárnap a Little Biorka-sziget közelében, amikor a gyilkos bálna célba vette a hajót.A férfi szerint az orka többször is nekiment a tízméteres vízi járműnek, rángatta a horgonykötelet és a csónak orrát is megcsapkodta farokúszójával. Az alumíniumhajó, amely lehorgonyozva lebegett a vízfelszínen, erősen meg is billent a támadás során.Littlefield pont egy nappal korábban nézte meg A cápa című filmklasszikust, így először azt hitte, hogy egy nagy fehércápa támadta meg a hajót. A csónakban ott volt labrador retrievere is, a férfinak megfordult a fejében, hogy a kardszárnyú delfin talán a kutyát szemelte ki magának.

"Rettentő bizarr módon viselkedett, sosem hallottam még ilyenről" - mondta Littlefield. A férfi üvöltve és szitkozódva próbálta elkergetni az állatot, attól rettegve, hogy a horgonykötelet egyre jobban magára csavaró orka esetleg lehúzza a víz alá a csónakot.Littlefield fia videóra vette a szerencsétlen találkozás egy részét. Az incidens néhány percig tartott, az állat végül elúszott. Mindenki sértetlenül megúszta az esetet.Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutató Hivatalnál (NOAA) dolgozó Albert Duncan szerint Littlefield értesítette őket a történtekről és átadta a videofelvételt is. Duncan hozzátette, hogy az ilyen esetek rendkívül ritkák.