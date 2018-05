Hálid Sejk Mohamed elmondaná megkínzása részleteit

Hálid Sejk Mohamed, a 2001. szeptember 11-i terrormerényletek kiagyalója a guantánamói börtöntelepről ügyvédjén keresztül felajánlotta, hogy ismerteti megkínzása részleteit a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) élére jelölt Gina Haspel szerdai szenátusi meghallgatásán. Haspel részt vett a merényletek után meghirdetett, kínzással járó kihallgatási módszerek bevezetésében és alkalmazásában.



A szenátus hírszerzési bizottsága válasz nélkül hagyta a terroristavezér ajánlatát.



Amerikai sajtójelentések szerint Mohamed egy guantánamói katonai bírót kért fel arra, hogy a szenátusi meghallgatáson olvassa fel azt a rövid összefoglalót, amelyet kihallgatása és megkínzása részleteiről írt le.



Donald Trump elnök azért jelölte Gina Haspelt a CIA igazgatói posztjára márciusban, mert az addigi direktort, Mike Pompeót külügyminiszternek jelölte. Haspelt sokan támadják, elsősorban demokrata párti törvényhozók, mert részt vett a George W. Bush elnök által meghirdetett, kínzásokkal járó speciális kihallgatási módszerek bevezetésében és alkalmazásában is. Akkor az Egyesült Államok kormánya külföldön titkos börtönöket is létrehozott, ahová a terrorizmussal, illetve az al-Kaidához fűződő kapcsolattal gyanúsítottakat szállították, s ahol kihallgatták őket. Gina Haspel a Thaiföldön létrehozott titkos börtönben felügyelte és feltételezhetően irányította is az al-Kaida terrorszervezet két tagjának kihallgatását, amelynek során különféle kínzási módszereket, így például a vízbefojtás szimulálását is alkalmazták.



Azt nem tudni, hogy Haspel szerepet játszott-e Hálid Sejk Mohamed kihallgatásában is. A férfit 2003-ban fogták el Pakisztánban, majd egy titkos CIA-börtönben hallgatták ki, először Afganisztánban, aztán pedig Lengyelországban.



A terrorista ügyvédje, Derek Poteet alezredes a The Washington Times című lap munkatársának elmondta: Mohamed kérését továbbította a bírónak, James Pohl ezredesnek, de válasz nem érkezett az ajánlatra. Az ügyvéd az írás tartalmáról csak annyit mondott: védence a vízbefojtásos kínzási módszerről írt részletesen.