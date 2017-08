Hamarosan csak Kim Dzsong Un vezető döntésétől függ, hogy elindítják-e a támadást

Észak-Korea augusztus közepéig elkészíti a Guam amerikai külbirtok elleni rakétatámadás tervét, utána csak Kim Dzsong Un vezető döntésétől függ, hogy elindítják-e a támadást négy közepes hatótávolságú rakétával - jelentette csütörtökön a KCNA észak-koreai állami hírügynökség.A szokatlanul részletes beszámoló a támadási tervről egy újabb állomása az Egyesült Államok és Észak-Korea közötti kölcsönös fenyegetőzésnek.arra az esetre, ha Észak-Korea tovább fenyegetné az Egyesült Államokat, később azonban két egymást követő Twitter-üzenetben visszafogottabban nyilvánult meg.A KCNA a csütörtöki jelentésében "zagyvaságok tömkelegének" nevezte Trump fenyegetését.

Képtelenség értelmes párbeszédet folytatni egy ilyen őrülttel, csak nyers erővel lehet rá hatni

- írta a hírügynökség, hozzátéve, hogy Phenjan továbbra is figyelemmel kíséri az Egyesült Államok nyilatkozatait és viselkedését."A Koreai Néphadsereg által elindítandó Hvaszong-12 rakéták elrepülnek majd Simane, Hirosima és Kócsi japán prefektúrák fölött" - idézte a KCNA Kim Rak Gjom tábornokot, a hadsereg stratégiai erőinek parancsnokát. "A rakéták 3356,7 kilométer hosszú pályát futnak majd be, amihez 1065 másodpercre lesz szükségük, és Guamtól 30-40 kilométerre csapódnak be az óceánba" - tette hozzá a tábornok.Okonogi Maszao, a tokiói Keió Egyetem emeritus professzora a KCNA jelentésére reagálva azt mondta a Reuters hírügynökségnek: szerinte Phenjan kevésbé fenyegetni akar, inkább figyelmeztet, hogy változások várhatók rakétakísérleti programjában. "Talán azt tervezik, hogy a kísérletképpen elindított rakéták nem a Japán-tengerbe fognak becsapódni (mint eddig), hanem Guam környékén. A bejelentésnek az lehet a burkolt üzenete, hogy ez nem egy valódi támadás lesz" – mondta.A Kjúsú sziget körüli gyakorlatban két B-1B Lancer amerikai bombázó és két F-2-es japán harci gép vett részt. Az amerikai gépek a Japánnal közös gyakorlat után a dél-koreai légierővel közösen is elvégeztek egy hasonló gyakorlatot - tette hozzá a japán légierő.A felvétel egyes részleteit az amerikai hírtévé most feltette a YouTube fájlmegosztó oldalra. Trump a riporter kérdésére válaszolva jelentette azt ki, hogy kész volna csapást mérni Észak-Koreára, de, mint mondta, előbb tárgyalna Phenjannal. "Veszettül tárgyalnék, és megpróbálnám elérni a lehető legjobb megállapodást" - jelentette ki. Hozzátette azonban, hogy ha nem járna sikerrel, akkor "jobb előbb megoldani a problémát, mint később". "Vagy ön csak öt év múlva oldaná meg, amikor már mindenütt lesznek robbanótölteteik, és mindegyik New Yorkra, Washingtonra és mindegyikünkre irányul?" - kérdezett vissza Trump a riporternek.