Hamis felvételeket mutatott az ARD egy békés bevándorlás-ellenes tüntetésről

A német közszolgálati televízió hamisan mutatott be egy békés bevándorlás-ellenes tüntetést Chemnitzben. Az ARD televízió miközben a békés felvonulásról tudósított, egy egy héttel korábbi agresszióba torkolló szélsőjobboldali demonstráció képeit vetítette. A német közszolgálati tévé egy bocsánatkéréssel intézte el az ügyet –Második hete uralják a németországi közbeszédet a Chemnitzben történt események. A szászországi város lakói azt követően kezdtek tömegesen tiltakozni, hogy augusztus végén a nyílt utcán megkéseltek egy 35 éves helyi lakost, aki a kórházban belehalt a sérüléseibe – közölte az M1 Híradója.Az emberöléssel először két huszonéves férfit gyanúsítottak meg. Mindketten őrizetben vannak. Kilétükről a hatóságok semmit nem árultak el. Az első sajtóértesülések szerint egy szíriai és egy iraki bevándorlóról van szó, ám később kiderült, egyikük hamis személyazonossággal tartózkodott Németországban.Újabb gyanúsítottA gyilkossággal időközben egy harmadik embert is meggyanúsítottak a nyomozók. A rendőrség még keresi azt a 22 éves iraki bevándorlót, Farhad Ahmadot, aki a gyanú szerint a két másik migránssal együtt szintén részt vett a késelésben. A hatóságok figyelmeztettek, a férfi veszélyes és minden bizonnyal fegyver van nála.Számos, a városlakók által szervezett tüntetés után, múlt szombaton az Alternatíva Németországért nevű párt hirdetett demonstációt. Többen gyászkeretbe foglalt fényképekkel vonultak, olyan emberek fényképeivel, akik a bevándorlók által elkövetett erőszaknak estek áldozatul. Mintegy 8 ezer demonstráló – köztük az AfD politikusai is – némán, kezükben fehér szegfűvel mentek végig Chemnitz belvárosán.Aggresszív felvételekkel illusztrálták a békés felvonulástA gyászmenetnek nevezett demonstrációról a német közszolgálati televízió, az ARD is tudósított. Ám ahelyett, hogy a felvonulásról készített képeket mutatták volna, több, az internetről leszedett amatőr felvételt használtak a tudósításukhoz. Olyan felvételeket, amelyek Chemnitzben készültek ugyan, de egy héttel korábban.Egy futball-huligánok által szervezett tüntetést mutattak, ahol a szélsőjobboldali rigmusokat skandáló tömeg összecsapott a rendőrökkel és az ellentüntetőkkel. A német köztévé szerkesztői azonban sehol sem jelezték, hogy tudósításuk képei merő illusztrációk.A gyászmenetről szóló, alig fél perces összeállításnál pedig jóval több időt szenteltek a Chemnitzben ezzel párhuzamosan meghirdetett, 3 ezer ember részvételével zajló ellentüntetésnek, melynek résztvevői a szélsőjobboldali uszítás ellen, és a migránsok befogadása mellett foglaltak állást.Éles kritikák érték a beszámolótAz ARD tudósítására többen felkapták a fejüket. Egy újságíró a Fókusz című német lapban írt véleménycikket a német közmédiában egyáltalán nem egyedülálló jelenségről. Ebben megjegyzi többek között, hogy az ARD szerkesztői a 8 ezer fős demonstráció egyetlen részvevőjét sem szólaltatták meg. Miközben a sokkal kevesebb érdeklődőt mozgósító ellentüntetésről szóló tudósításukban több demonstráló véleményét is közzétették.A beszámolót ért éles kritikák miatt az ARD másnap kénytelen volt elnézést kérni. A műsor vezetője ezt elintézte annyival, hogy tévedésből az egy héttel korábbi tüntetés képeit is felhasználták tudósításukban, amiért elnézést kérnek.