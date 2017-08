Hamis riport közlésének vádjával indítottak pert a Fox televízió ellen

A perkérelmet Rod Wheeler magánnyomozó, a Fox televízió bűnügyi és rendőrségi állandó szakértője nyújtotta be.



Wheeler azt állítja, hogy a Fox televízió - összejátszva a Fehér Házzal - demokrata párti politikusok által történt kiszivárogtatások hamis sztoriját erőltette, és Seth Rich, a Demokrata Párt egyik volt alkalmazottja meggyilkolásának megoldatlan történetével próbálta hírbe hozni a Demokrata Pártot.



Wheeler nyomozóként foglalkozott Seth Rich meggyilkolásának ügyével, akit 2016 nyarán Washingtonban az utcán lőttek agyon. A rendőrség álláspontja szerint a 27 éves férfi fegyveres rablás áldozata lett, bár a gyilkosság egyelőre a megoldatlan ügyek között szerepel. A Fox a tragédiát úgy "tálalta", hogy Richnek azért kellett meghalnia, mert kapcsolatban állt a WikiLeaks kiszivárogtató portállal és dokumentumokat küldött a portál vezetőjének, Julian Assange-nak a Demokrata Párt belső ügyeiről és elnökjelöltje, Hillary Clinton kampányáról. A gyilkosság kapcsán összeesküvési elméletek egész sora látott napvilágot.



Az ügy idén májusban ismét napirendre került, amikor a Fox műsorvezető sztárja, Sean Hannity közölte: a Rich-gyilkossággal kapcsolatos bizalmas információk, Rich és a WikiLeaks együttműködéséről szóló hírek Rod Wheelertől származtak, és erről a nyomozó nyilatkozatban tájékoztatta a Fox televíziót. Wheeler, aki 2002 óta szakértője a televíziós csatorna műsorainak, cáfolta Hannity állításait, kedden pedig pert indított.



Az AP hírügynökség által részben ismertetett perkérelmében a nyomozó ismételten leszögezte, hogy soha nem tett ilyen értelmű nyilatkozatot, és tudomása szerint e hamis információk azért kerültek be a televízió honlapján is közölt riportba, mert Donald Trump amerikai elnök így akarta. A perkérelem azt is hangsúlyozza, hogy a Fox televízió - a Fehér Házzal egyetértésben - azért erőltette a kiszivárogtatásokról és a gyilkosságról szóló hamis történetet, hogy ezzel is elterelje a figyelmet a tavalyi elnökválasztási folyamatba történt orosz beavatkozásokról folyó vizsgálatokról.



Seth Rich családja kedden későn este nyilatkozatot adott ki, amelyben támogatta Rod Wheelert.



A Fox televízió "teljes mértékben elhibázottnak" minősítette az állítást, miszerint azért közölte volna a riportot, hogy elterelje a figyelmet az orosz szálakkal kapcsolatos vizsgálatokról. A tévétársaság közlése szerint Wheeler ellentmondásos nyilatkozatokat tett az ügyről és "faji megkülönböztetés" miatt egy másik pert is indított a Fox ellen.



A Fehér Ház szóvivője, Sarah Huckabee Sanders leszögezte: Donald Trumpnak nem volt tudomása a hamis történetről mielőtt az megjelent volna a Fox honlapján. Huckabee Sanders "teljességgel megalapozatlannak" nevezte, hogy a Fehér Háznak bármilyen szerepe is lett volna a hamis sztoriban.