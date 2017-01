Hangokat hall és látomásai is voltak a floridai repülőtéren lövöldöző veteránnak

Szövetségi ügyészek vádat emeltek szombaton Esteban Santiago ellen, aki az előző napon a floridai Fort Lauderdale nemzetközi repülőtéren vaktában lövöldözve öt embert megölt, nyolc másikat pedig megsebesített, a hírügynökségek szerint bűnösségének kimondása esetén akár halálbüntetéssel is sújthatják.



A miami államügyészség halált és testi sértést okozó erőszakcselekmény címén emelt vádat a huszonhat éves férfi ellen, szövetségi ügyészek pedig erőszakos bűncselekmény közbeni, emberi élet kioltásával járó fegyverhasználat gyanújával helyezték vád alá. Santiago hétfőn áll bíróság elé Fort Lauderdale-ben. Hírügynökségek megállapították, hogy ha a bíróság bűnösnek nyilvánítja e bűncselekményekben, életfogytiglani börtönre vagy akár halálbüntetésre is számíthat.



Egyelőre nem sikerült kideríteni, milyen indítékok vezették Santiagót, s közrejátszottak-e tettének elkövetésében feltételezett mentális problémák, amelyekről a hírügynökségek főleg a tettes rokonaitól, elsősorban fivérétől származó információk alapján írtak.



A New Jerseyben született, majd kétéves korától Puerto Ricóban nevelkedett Santiagóról már pénteken kiderítették, hogy az amerikai nemzeti gárda kötelékében egy évet szolgált Irakban, visszatérése után pedig Fairbanksben az alaszkai nemzeti gárdánál teljesített szolgálatot ugyancsak a műszakiaknál. Ott azonban először lefokozták, majd leszerelték "elégtelen teljesítmény" indokával. Környezetében ezután figyeltek fel bizonyos mentális problémákra, például arra, hogy látomásai voltak.



Santiago novemberben Anchorage-ban besétált a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) helyi kirendeltségére, hogy bejelentse, az amerikai kormány az ellenőrzése alatt tartja elméjét és arra kényszeríti, hogy az Iszlám Állam terrorszervezet videóit nézze. Ezután a helyi rendőrségre kísérték, ahonnan egy egészségügyi intézménybe vitték elmevizsgálat céljából. A négy napig tartó vizsgálatokat azonban nem követte semmiféle különleges gyógykezelés - derül ki a híradásokból.



"Santiagónak terrorista gondolatai voltak, azt képzelte magáról, hogy az Iszlám Állam befolyása alatt áll" - mondta egy sajtóértekezleten Chris Tolley, Anchorage rendőrfőnöke. A tettes fivére az AP hírügynökség érdeklődésére emlékeztetett arra, hogy Estebantól a vizsgálat idejére elvették kézifegyverét, de később visszaadták. S bár hivatalosan nem nyilvánították elmebetegnek, a testvér furcsának találta, miért tarthatta meg pisztolyát Esteban, akiről azért a hatóságok számára kiderült, hogy paranoid tünetei egyre erősebbek, s gyakran "hangokat hall".



A pénteki vérengzés utáni nyomozások során ugyanakkor nem sikerült megállapítani, hogy a lövöldözéshez használt kézifegyver azonos-e azzal, amelyet korábban elvettek, majd visszaadtak az elkövetőnek.



A média beszámolói szerint Esteban Santiago csütörtökön indult az alaszkai Anchorage-ból, ahol menyasszonya és gyermeke lakik. Onnan Minneapolisba utazott, s ezután szállt fel egy Floridába tartó gépre. A hírek szerint még a beszálláskor jelezte, hogy egyetlen poggyászában fegyver van. Fort Lauderdale repülőterén, miután a csomagjához hozzájutott, bement a mosdóba, elővette fegyverét, majd kiment és elkezdett lövöldözni. Célpontjait véletlenszerűen választotta ki, és fejmagasságban adta le a lövéseket.



Az amerikai hatóságok szombaton tudni vélték, hogy a tettes előre megfontoltan tervezte meg akcióját, kifejezetten a floridai Fort Lauderdale nemzetközi repülőterét választotta ki támadásának helyszínéül.