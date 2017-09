Hármas fokozatúvá erősödött Maria

Hármas fokozatúvá erősödött, s tovább fokozódhat a karibi térség északkeleti részében, a Szélcsendes-szigetek térségében tomboló Maria hurrikán ereje - közölte hétfőn az amerikai Országos Hurrikánközpont (NHC).



A Saffir-Simpson-féle ötfokozatú hurrikánskála hármas szintjére besorolt Mariát, amely jelenleg 95 kilométerre keletre vonul Martinique-tól nyugat-északnyugati irányba, akár óránkénti 195 kilométeres széllökések is kísérhetik.



A szélvihar központja helyi idő szerint hétfő este éri el a Szélcsendes-szigeteket, a Karib-tenger északkeleti csücskén kedd estig vonulhat át, és szerdán juthat Puerto Rico és a Virgin-szigetek közelébe - jelentette az NHC.



Az amerikai hurrikánközpont emlékeztetett: az Irma nevű hurrikán pusztításait követően ez már a második szélvihar, amely lecsapni készül a Szélcsendes-szigetekre ebben a hónapban.



Barbados szigetének egyes lakóövezeteit már elárasztotta a vasárnap óta szakadó eső. Az NHC adatai szerint a közelgő Maria akár három méteresre is korbácsolhatja az árhullámokat, míg a Szélcsendes-szigetek központi és déli részében akár 51 centiméternyi eső is hullhat.



A karibi térségben hurrikán- és trópusi vihar figyelmeztetéseket adtak ki, így az amerikai és a brit Virgin-szigeteken, Antiguán és Barbudán, illetve a Szent Márton-szigetek francia, valamint holland felén is. Ezen szigetek legtöbbje már kiterjedt pusztításokat szenvedett szeptember elején az Irma hurrikántól, amely több mint 80 életet követelt a karibi térségben és az Egyesült Államok területén.



Puerto Rico a Mariára készülve ismét megnyitotta az óvóhelyeket, illetve elővigyázatosságból leszereltette a darukat az építkezéseken.



Az NHC emellett továbbra is figyelemmel kíséri az egyes kategóriába sorolt José hurrikánt, amelyet óránkénti 120 kilométeres széllökések kísérnek, s jelenleg 430 kilométerre kelet-délkeletre van az észak-karolinai Cape Hatterastól. A vihar szeme várhatóan az Egyesült Államok keleti partja mellett vonul át a következő napokban veszélyes áramlatokat és hullámokat keltve Delaware államtól Massachusettsig.