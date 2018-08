Három busz utasait rabolták el a tálibok Észak-Afganisztánban - a többségüket kiszabadították

Az afgán kormányerők egy gyors hadművelettel kiszabadították azoknak az embereknek a többségét, akiket hétfőn raboltak el tálib lázadók Afganisztán északi részén, Kunduz tartomány Hán Abád körzetében - közölték helyi illetékesek. A tálibok három busz utasait rabolták el, az első híradások szerint 150 embert ejtettek foglyul, és az ellenőrzésük alatt álló falvakba vitték őket" - tudatta néhány órával korábban Hajátullah Amíri kunduzi kormányzó, hozzátéve, hogy a biztonsági erők már dolgoznak az elrabolt emberek biztonságos kiszabadításán.



Mohammed Juszúf Ajúbi, a tartományi tanács elnöke arról beszélt, hogy a tálibok célpontjai szerinte a biztonsági erők vagy a kormányzat alkalmazottjai lehettek. Elmondta azt is, hogy nők és gyerekek is voltak a buszokon. Abdul-Rahmán Aktas, a szomszédos Tahár tartomány rendőrfőnöke azt közölte, hogy a buszon Badahsánból és Tahárból a fővárosba, Kabulba tartó emberek utaztak.



Zabíhullah Mudzsáhid, a tálibok szóvivője megerősítette, hogy ők ejtették fogságba a buszon utazókat, és azért vették célba őket, mert úgy tudták, katonák utaznak a buszokon. Nem sokkal később afgán illetékesek közölték, hogy az afgán erők 149 embert kiszabadítottak a tálibok fogságából, köztük nőket és gyerekeket is, de a művelet még folytatódik, mivel 21 ember még a tálibok fogságában van. Naszrat Rahími, az afgán belügyminisztérium helyettes szóvivője azt is tudatta, hogy hét tálib harcost megöltek a túszszabadító akció során. Eszmatullah Murádi, a kunduzi kormányzó szóvivője megerősítette, hogy kiszabadult a túszok nagy része, és hozzátette, hogy a szabadító akció folytatódik.



A tömeges emberrablás mindössze egy nappal az után történt, hogy Asraf Gáni afgán elnök, az áldozati ünnep, az íd al-adha alkalmából három hónapos tűzszünetet ajánlott a szélsőségeseknek, akik egyelőre nem reagáltak a javaslatra. Tálib források korábban úgy nyilatkoztak, hogy elvileg beleegyeznek egy négynapos tűzszünetbe, de ezt még Hajbatullah Ahúnzáda sejk, a tálibok legfőbb vezetője nem hagyta jóvá. Az ünnep alkalmából Afganisztánban harcoló nyugati katonák és a kabuli kormány ellen harcoló szélsőségesek egyaránt több száz fogoly elengedését ígérték. Zabíhullah Mudzsáhid azt mondta: ötszáz embert fognak elengedni a keddi íd al-adha előtt.



Korábban



Három busz utasait, 150 embert raboltak el a tálibok hétfő hajnalban Afganisztán északi részén, Kunduz tartomány Hán Abád körzetében - közölte Hajátullah Amíri kunduzi kormányzó.



"A tálib felkelők erővel az ellenőrzésük alatt álló falvakba vitték a buszokat" - tudatta Amíri, hozzátéve, hogy a biztonsági erők már dolgoznak az elrabolt emberek biztonságos kiszabadításán. Ezt Száfiullah Mahzon, a kunduzi rendőrfőnök helyettese is megerősítette. Mohammed Juszúf Ajúbi, a tartományi tanács elnöke arról beszélt, hogy a tálibok célpontjai szerinte a biztonsági erők vagy a kormányzat alkalmazottjai lehettek. Elmondta azt is, hogy nők és gyermekek is voltak a buszokon.



Abdul-Rahmán Aktas, a szomszédos Tahár tartomány rendőrfőnöke azt közölte, hogy a buszon Badahsánból és Tahárból a fővárosba, Kabulba tartó emberek utaztak. A tömeges emberrablás mindössze egy nappal az után történt, hogy Asraf Gáni afgán elnök, az áldozati ünnep, az íd al-adha alkalmából három hónapos tűzszünetet ajánlott a szélsőségeseknek, akik egyelőre nem reagáltak a javaslatra.