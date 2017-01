Három embert őrizetbe vettek a Brüsszelben, aztán el is engedték őket

A tájékoztatás szerint házkutatásokat tartottak abban a negyedben, ahol a 2015-ös párizsi és 2016-os brüsszeli merényletek feltételezett elkövetői rejtőzködtek.



A Belga hírügynökség szerint a razziában részt vevő belga különleges egységeket egy helikopter is támogatta. Molenbeek két utcáját is lezárta a rendőrség.



Az ügyészség vasárnapi közleménye szerint mindhármukat a kihallgatás után szabadon engedték. Más részleteket nem közöltek.



Molenbeek az iszlamisták fellegvára Belgiumban. A 2015-ös párizsi és 2016-os brüsszeli merényletek óta a jelentus muzulmán lakossággal rendelkező Molenbeek utcáin fokozott a katonai és a rendőrségi jelenlét, gyakoriak a terrorizmus gyanúja miatti házkutatások, megfigyelés alá vontak több tucat radikális iszlamistát, és több esetben is merényletre készülő dzsihadistákat vettek őrizetbe.