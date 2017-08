Harvey után is a texasi Houston utcáit elöntötte a víz - videó

Fox News on Twitter Houston flood emergency; Texas Railroad Commissioner @RyanSitton discusses. #TropicalStormHarvey https://t.co/HNZ33zLdp5 https://t.co/VIWPNkaLph

Vasárnap már derékig ért néhol és folyamatosan emelkedett a víz a houstoni utcákon, csónakokkal mentették az embereket. Az országutak víz alá kerültek, a várost a mentőegységek helikopterekkel közelítették meg, miközben Houston északkeleti elővárosában tornádóriadót rendeltek el.A Harvey hurrikán ugyan trópusi viharrá szelídült szombaton, de rendkívüli nagy mennyiségű és egyelőre nem csillapodó esőket hozott és ezzel áradásokat okozott. A szakemberek előrejelzései szerint szerdáig tombol majd a térségben.A vihar nem csupán a Mexikói-öböl part menti városaiban, hanem immár az állam belső vidékein is pusztít, elsősorban a Galveston és Houston közötti térségben, de elöntötte a víz a fővárost, Austint is. Szombaton - egyetlen nap leforgása alatt - 25 tornádó volt, vasárnap délután Houston északkeleti elővárosaiban hirdettek tornádóriadót.Vasárnap lezárták Houston repülőterét, és legkorábban hétfőn nyithatják meg. A városba vezető utak megközelíthetetlenné váltak. Eddig több mint ezer embert mentettek ki otthonából, és a városban négy menedékhelyet állítottak fel, vasárnap az óriási konferencia központot is menedékhellyé alakították.Greg Abbott, Texas állam kormányzója arra szólította fel Houston több mint kétmillió lakóját, hogy ne hagyják el otthonaikat, még akkor sem, ha a vízszint gyorsan emelkedik, mert a város csaknem valamennyi utcáját és útját is víz borítja, egész egyszerűen nincs hová menni."Az áradás Houstonban drámai. Életeket kell mentenünk és a lehető legtöbb embert biztonságba kell helyeznünk" - jelentette ki a kormányzó vasárnap délelőtt a Fox televízióban.Vasárnap délutánig a trópusi vihar három halálos áldozatot követelt Texasban, tucatnyian pedig megsérültek.A kormányzó elmondta azt is, hogy 1800 katona és a Vöröskereszt mintegy ezer aktivistája segít a mentésben. "Valószínűleg ez lesz Texas történelmének legnagyobb és legpusztítóbb áradása" - fogalmazott Abbott kormányzó.A hatóságoknak az emberek Twitter-üzenetekben jelzik, hogy hol látnak különös veszélyt. Így például vasárnap délután Houston nyugati részéből érkezett jelzés, hogy egy nőt sodor az áradat.Sylvester Turner, a város polgármestere szintén Twitter-bejegyzésben jelezte, hogy az emberek inkább kimenekültek otthonaikból és a derékig érő vízben állnak az utcákon, de arra kért mindenkit hogy inkább maradjon az otthonában, mert "ezzel segíthet a legtöbbet a mentésben résztvevőknek".A nagy houstoni kórházak változatlanul működnek, az egyik büntetés-végrehajtási intézetet azonban - mivel éppen a gyorsan emelkedő vízszintű Brazos folyó közelében van - kiürítették, 4500 rabot Texas más börtöneibe szállítottak.A mentés központját Fort Worth városában rendezte be a Szövetségi Veszélyhelyzet-kezelési Ügynökség (FEMA), amely innen szállítja a palackos vizet, élelmiszercsomagokat és generátorokat. Elemzők egybehangzóan úgy vélték, hogy ezúttal - a 2005-ben pusztító Katrina hurrikán katasztrófájával ellentétben - a FEMA nagyon felkészült, már a hurrikán érkezte előtt jelen volt Texasban, gyorsan és jól reagál az eseményekre.Brock Long, a FEMA igazgatója a CNN-nek adott interjújában elmondta: arra készülnek, hogy a helyreállítási munkálatok miatt akár évekig is jelen kell lenniük a vihar sújtotta vidékeken. Egyes területek hónapokig is lakhatatlanok lesznek - tette hozzá. A hivatalnak jelenleg ötezer munkatársa végez mentési munkálatokat Texasban és Louisianában, a helyreállítást és házépítést végző szakemberek már készen állnak - mondta Long.Mind a FEMA igazgatója, mind a texasi kormányzó kiemelte, hogy Donald Trump elnök és a szövetségi kormányzat egészségügyi, valamint belbiztonsági minisztere is állandó kapcsolatban áll a texasi hatóságokkal. "A Fehér Háztól megkapunk abszolút mindent, amire szükségünk van" - fogalmazott a Fox televízióban a texasi kormányzó.Donald Trump még pénteken katasztrófa sújtotta területnek nyilvánította Texast. Az elnök vasárnap közölte, hogy az első adandó alkalommal, amint látogatása már nem okoz fennakadást, felkeresi Texas katasztrófa sújtotta területeit.