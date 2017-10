Hat hónapra leültetik a ˝náci mamit˝

Holokauszttagadó kijelentései miatt hathavi letöltendő börtönre ítélték hétfőn Németországban a sajtó által csak "náci maminak" emlegetett 88 éves Ursula Haverbecket.



Haverbeck felett - akit korábban már többször elítéltek közösség elleni izgatás miatt - ezúttal egy berlini bíróság mondott ítéletet, amiért 2016 januárjában a főváros egyik éttermében nyilvánosan kijelentette, hogy a nácik által elkövetett népirtás nem létezett, és nem voltak gázkamrák Auschwitzban. Haverbeck azt is kétségbe vonta, hogy több millió embert gyilkoltak meg a haláltáborban.



Az idős asszony tagadta a vádat, azzal érvelt, hogy csak egy könyvből idézett részleteket. A nő beszédéről - aki azonnal bejelentette, hogy fellebbezni fog -, filmfelvétel készült.



Ursula Haverbecket korábban négy alkalommal ítélték el hasonló kijelentések miatt, egyebek mellett 2015-ben tízhavi letöltendő börtönbüntetésre, amiért kijelentette, hogy a holokauszt a "történelem legnagyobb hazugsága volt". Eddig azonban sosem került rács mögé: sorra megfellebbezte az ítéleteket, és egyetlen eljárás se jutott el a végrehajtandó ítélet stádiumába.



2019-ben 2700 eurós büntetéssel sújtották, amiért "új pogrommal" fenyegette meg a németországi Központi Zsidó Tanács akkori elnökét.



Internetes oldalán Ursula Haverbeck "a történelem felülvizsgálatának" képviselőjeként és az "igazság rendíthetetlen harcosaként" mutatkozik be. Férjével, az 1999-ben elhunyt szélsőjobboldali aktivista Werner Georg Haverbeckkel 1963-ban Vlothóban megalapította a Collegium Humanum nevű szervezetet, amely a holokauszttagadók gyűjtőhelye volt. 2008-ban tiltották be.



A történészek szerint mintegy 1,1 millió ember - közöttük 1 millió zsidó - halt meg csak az auschwitz-birkenaui haláltáborban. A nácik összesen hatmillió zsidót gyilkoltak meg.