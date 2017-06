Hatalmas avar temetkezési helyet találtak Pozsonyban

A hatalmas temetkezési helyre Pozsony egyik városrészében, Pozsonypüspökin leltek rá, a D4-es autópálya leendő körgyűrűje helyén, még az év kezdetén, ám annak jelentősége csak később, a feltárás folyamán derült ki.



"Az avar temetkezési hely a 8. századból származik, nagysága és értéke alapján az Avar Kaganátus időszakából származó legjelentősebb régészeti felfedezés az utóbbi 40 évben Szlovákiában" - mondta a felfedezésről Milan Hornák, a feltárás vezetője.



Hozzátette, hogy Pozsony környéke ugyan gazdag avar kori lelőhely, de ilyen gazdag avar leletet utoljára 1927 és 1933 között tártak fel Dévényújfalun, ahol mintegy 800 sírt találtak.



A feltáráson dolgozó régészek a vizsgálat eddigi öt hónapja során több mint 460 - értékes leleteket rejtő - sírt tártak fel. A legkülönlegesebb leletek közé egy Nagy Károly frank király korabeli érem tartozik.



"Az érem a 771-793-as évekből származik, és európai ritkaságnak számít" - mondta Hornák, aki szerint ilyen éremből eddig csak 14-ről tudtak, és a mostani az első, amelyre régészeti feltáráson bukkantak.



A régészek több olyan sírra is leltek, amelyekbe magasabb társadalmi rétegekhez tartozó embereket temettek, és a feltárt temetkezési helyen sok korabeli bronz, néhány esetben ezüsttel bevont tárgyat is találtak, utóbbiakra lovas sírokban leltek rá.



"A sírokban nyugvó gazdag férfiak az öveiken díszes bronz csatokat viseltek, amelyeken a mitológiai állatmotívumok domináltak. A női sírokból gyönyörű avar ékszerek kerültek elő" - mondta a feltárás vezetője. Hozzátette: szinte mindegyik sírban találtak egy-egy speciális edényt is, amely a halál utáni élethez szükséges ajándékok elhelyezésére szolgált.



Hornák a Komárom és Zselíz környékén feltárt avar temetőkhöz hasonlította a felbecsülhetetlen értékű pozsonypüspöki leletet, amelynek tudományos jelentősége is nagy. "Olyan modern elemzéseket készíthetünk, amelyeket a korábban talált leleteken nem lehetett elvégezni. Megtudhatjuk, hogyan éltek, mit ettek az emberek, hogy csak itt éltek-e, vagy Európa más tájait is bejárták. Az antropológiai elemzésekkel az akkor élők egészségi állapotáról is szerezhetünk ismereteket" - mondta a régész.



A régészeti munkálatok befejezése után a leletek várhatóan a Szlovák Nemzeti Múzeumban kapnak majd helyet.