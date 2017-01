Hatan meghaltak Mexikóban a benzinár elleni tüntetéseken

Hatan meghaltak Mexikóban az üzemanyag árának jelentős emelkedése miatt tartott tüntetéseken, ezerötszáz embert pedig őrizetbe vettek - derül ki a helyi hatóságok közléseiből. Az immár egy hete tartó heves megmozdulások a tervek szerint a hétvégén is folytatódnak.



A WhatsApp nevű üzenetküldő rendszeren keresztül a tiltakozók újabb tömeges demonstrációra hívták szombatra az embereket Mexikóváros központjába, Guadalajara aktivistái pedig vasárnapra "fújtak gyülekezőt" a Facebook hálózatán.



A szervezők felszólítottak mindenkit arra, hogy békésen tüntessenek, különös tekintettel arra, hogy a hatóságok az eddiginél is keményebb fellépésre készülnek. Az elmúlt hat napon ugyanis a tiltakozó akciók olykor véres összecsapásokba torkolltak, sok helyen a tüntetők benzinkutakat foglaltak el és üzleteket fosztogattak. Az összecsapásoknak a halálos áldozatok mellett húsznál több sebesültjük is van.



A legnagyobb megmozdulást az északi Monterreyben tartották, ahol a zavargások és fosztogatások hatalmas méreteket öltöttek, csütörtök este mintegy tízezer ember gyűlt össze Nuevo León szövetségi állam kormányának épülete előtt. A legtöbb zavargás Mexikó, Michoacán és Hidalgo szövetségi államokban, valamint Mexikóvárosban volt. Sok feldühödött demonstráló eltorlaszolta a benzinkutakat, és az utak lezárásával megbénította a fővárosba vezető autópályák forgalmát.



A mexikói kiskereskedők szövetségének adatai szerint összesen 350 kereskedelmi egységet fosztottak ki, a további garázdálkodásoktól tartva üzletek tízezrei maradtak zárva ezekben a napokban, ami 50 millió pezó (2,4 millió dollár) veszteséget okozott a kereskedőknek.



A kormány deregulációs intézkedése nyomán január elsejétől 20 százalékkal drágult a benzin. Enrique Pena Nieto mexikói elnök védelmébe vette az üzemanyag árának emelését a növekvő világpiaci árakra hivatkozva. Az államfő szerint az üzemanyag ára hosszú távon ismét csökkenni fog, amennyiben beérik a mexikói kormány 2014-ben útnak indított kőolajipari reformja. Utóbbi keretében Nieto véget vetett az olajtermelés 76 éves állami monopóliumának, és megnyitotta az ágazatot a külföldi cégek előtt. A Pemex állami olajkonszern így elvesztette uralkodó helyzetét a benzin és a gázolaj eladása terén.



A tüntetők mindenesetre nem csupán az üzemanyag árának csökkentését kívánják, hanem magának az államfőnek a lemondását is követelik.