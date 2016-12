Hatástalanították az Augsburgban talált második világháborús bombát

A brit légierő 1,5 tonna robbanóanyagot tartalmazó úgynevezett légiaknájának hatástalanítása csaknem négy órán át tartott, és a tervezettnél később kezdődött, mert elhúzódott az érintett mintegy 32 ezer lakás kiürítése.



A 3 méter hosszú, hordó alakú robbanószerkezetet még szerdán találták az augsburgi belvárosban egy építkezésen. Azért hatástalanították éppen egy ünnepnapon, mert a környéken számtalan üzlet és iroda van, valamint egy bevásárlóközpont és egy tömegközlekedési csomópont is, így munkanapon még bonyolultabb és költségesebb lett volna a kiürítés.



A helyszín körül másfél kilométer sugarú körben rendelték el a lakosság evakuálását. A műveletben 900 rendőr és 4000 mentős, tűzoltó és egyéb segítő vett részt. Ki kellett üríteni egy kórházat és több mint egy tucat idősotthont is. A betegek és az otthonok lakóinak szállításához több mint 200 mentőautó és betegszállító autót használtak a bajorországi városban.



Az augsburgi volt a legnagyobb evakuálási akció Németországban a második világháború óta. Az 54 ezer ember többségét rokonok vagy barátok fogadták be a robbanószerkezet hatástalanításának idejére, az önkormányzati menhelyeken alig ezren várakoztak.



A háztömbrobbantónak (blockbuster) is nevezett brit légiaknákat városok elleni bombázásokban használták. Az Augsburgban talált típus legkevesebb 100 méteres körben mindent megsemmisít, a robbanás által keletkezett lökéshullám pedig még akár kilométerekkel távolabb is betör ablakokat, feltép ajtókat és tetőket.