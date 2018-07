Hatodával csökkent egy év alatt a németországi menedékkérelmek száma

A tárca közleménye szerint idén 2018. június végéig 93 316 menedékkérelmet adtak be az országban, ami 16,4 százalékkal kevesebb, mint 2017 első felében. Júniusban 13 254 kérelmet adtak be, ami 6,1 százalékos emelkedés májushoz képest, de 13,2 százalékos csökkenés 2017 júniusához mérten.



A kommüniké idézi Horst Seehofer belügyminisztert, aki a májushoz mért emelkedést emelte ki, s kijelentette, hogy továbbra is nagyon sokan érkeznek Németországba oltalmat kérni.



"Ez azt valószínűsíti, hogy az érkezők száma el fogja érni, vagy akár meg is haladhatja a koalíciós szerződésben lefektetett 180-220 ezer fős tartományt" - fogalmazott a miniszter.



Az év első felében a legtöbb menedékkérelmet szíriaiak adták be Németországban, őket az iraki és az afgán állampolgárok követik. Az első tízben szerepel még Nigéria, Irán, Törökország, Eritrea, Szomália, Georgia és az Oroszországi Föderáció is.



A szövetségi menekültügyi hivatal 2018 első hat hónapjában 125 190 menedékkérő ügyében hozott határozatot. 36,1 százalék (45 198 ember) beadványát elutasították, az eljárások pedig 32,2 százalék esetében más okból szűntek meg, például visszavonták a kérelmet, vagy a kérelmező elhagyta az országot. A fennmaradó kérelmek esetében viszont a menedékkérők valamilyen formában oltalmat kaptak Németországban.