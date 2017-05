Havi 93 ezer forintos támogatásért perelte apját a 22 éves lusta lány

Egy spanyol bíró elutasította egy 23 éves nő keresetét, aki azért perelte apját, hogy továbbra is támogassa anyagilag. Az ítélet szerint a fiatal "túl lusta, hogy saját megélhetését biztosítsa".



A tengerparti Castro Urdialesben élő 23 éves nő azért fordult a helyi bírósághoz, hogy apját kötelezzék arra, továbbra is fizessen számára havonta 300 eurót (93 ezer forintot). A lány szülei 2012-ben váltak el és megállapodásukban nem esett szó gyermektartásról.



A bíróság az ítéletben emlékeztetett arra, hogy a nő nem fejezte be középiskolai tanulmányait, de szüleitől pénzt kapott arra, hogy IT-tanfolyamokra járjon, amelyeket szintén nem fejezett be. A bíró szerint a szülők nem tartoznak felelősséggel azért, ha a gyermekük egyszerűen lusta és meg sem kísérel a saját lábára állni.



Tavaly Katalóniában fordult elő egy hasonló eset, amikor egy 19 éves fiú szüleit mentette fel egy bíróság a támogatási kötelezettség alól, mivel a fiatalember sem tanulni, sem dolgozni nem volt hajlandó.



Az észak-spanyolországi bíró döntése ugyanakkor szemben áll számos olyan korábbi ítélettel, amelyek a szülőket arra kötelezték, hogy gyerekeiket anyagi függetlenségük megteremtéséig, akár a harmincas éveikig is támogassák anyagilag.



Bár Spanyolországban hagyományosan nagyon erősek a családi kötelékek, a gazdasági válság miatt óriási a munkanélküliség, a 30 éven aluliak körében 43 százalékos, így a fiatalok tanulmányaik befejezése után is még jó ideig a szüleik anyagi támogatására szorulnak.



A statisztikai adatok szerint a spanyol fiatalok átlagosan 29 éves korukban hagyják el a családi házat. Összehasonlításként: a svéd fiatalok átlagosan kilenc évvel korábban állnak a saját lábukra.



A BBC News riportja szerint a spanyol szülők egyre gyakrabban kérnek jogi segítséget "élősködő" gyermekeik miatt.



Az esetek többségében azonban a gyerekek javára dönt a bíróság. Galíciában egy 33 éves, egészséges, mesterdiplomás nő apját arra kötelezték, hogy havi 450 euróval (140 ezer forinttal) támogassa lányát, amíg nem talál megfelelő munkát. Az ítélet nem határozta meg, hogy a nőnek meddig kell munkát találnia, tehát akár egész életében is kaphatja a szülői apanázst.



A hivatalos adatok szerint minden harmadik 25-34 év közötti spanyol fiatal nem fejezte be a középiskolát. Sokan kiszorultak az oktatásból és a 2008-as globális pénzügyi válság előtti évtizedben a nagyszabású építkezési hullámban találtak maguknak valamilyen képesítés nélkül végezhető munkát.



Szakemberek szerint a romló statisztikát csak azzal lehetne javítani, ha a gazdasági helyzettől függetlenül sikerülne növelni az iskolázottságot. Ugyanis az iskolát elhagyva, munkanélküliként rengeteg spanyol fiatal ragad otthon, a családi szolidaritásra szorulva.



